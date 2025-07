Proteger a la monarca, primer paso para crear un mariposario al aire libre en el Parque de la Paloma

José Carlos García Benalmádena Sábado, 26 de julio 2025, 13:06 Comenta Compartir

Es fácilmente reconocible por sus alas de color naranja brillante con bordes y venas negras decorada con puntos blancos, se llama mariposa monarca (danaus plexippus), ... y desde hace décadas puede verse en el Parque de la Paloma. La colonia ha sobrevivido sin que nadie se ocupara de ello, y en realidad no es tan fácil. Y no sólo porque estos insectos tengan sus depredadores: «Sin planta nutricia no hay mariposa, y la de la monarca, la asclepia curassavica, ha tenido momentos en los que era prácticamente inexistente por la sequía, y las orugas son muy voraces, por lo que puede no haber alimento suficiente para todas», explica Marina González, bióloga del Mariposario de Benalmádena.

Todo cambiará a partir de ahora después de que el Ayuntamiento de la localidad y el Mariposario hayan firmado un convenio con el que se persigue no sólo preservar a esta colonia, sino «conseguir una población estable y sostenible y ver el ciclo completo: oruga - crisálida - mariposa». Para ello, apunta González, será necesario «protegerlas de los depredadores; cuidar de su planta nutricia y que haya una cantidad suficiente, pero no excesiva; controlar los huevos, y lograr, así, una cría sostenible». El objetivo inmediato es la monarca, pero «a medio y largo plazo» la meta es introducir plantas nutricias de otras especies autóctonas de la Península Ibérica y crear «un pequeño mariposario al aire libre», asegura la bióloga. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Mariposario para preservar la colonia de mariposas monarca; un ejemplar que requiere de su planta nutricia, la asclepia curassavica. SUR Y no sólo eso, sino también hacer una labor divulgativa. Para septiembre se espera que en el Parque de la Paloma puedan instalarse carteles informativos que cuenten qué es la monarca: un ejemplar originario de América, capaz de realizar migraciones para recorrer los miles de kilómetros que separan el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos de México, que tiene varias generaciones anuales, que vuela todo el año, y que, como todas las mariposas, «desarrolla un papel fundamental como agente polinizador, y que es un bioindicador, porque es muy sensible a la contaminación y los pesticidas, por lo que si hay mariposas significa que hay una buena calidad del aire». De momento, el bioindicador sigue activo en el Parque de la Paloma, y ahora lo que se pretende es potenciarlo. Los medios los pondrá el Ayuntamiento de Benalmádena, y los conocimientos y la experiencia, el Mariposario.

