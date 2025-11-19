¿Qué es la plataforma flotante que se ve desde las costas de Estepona, Casares y Manilva?

Una imponente plataforma de transporte marítimo acompañada por dos remolcadores está siendo avistada durante estos días desde las costas de Estepona, Casares y Manilva, despertando ... la curiosidad de residentes pero también de los navegantes que se cruzan con ella en el mar de Alborán.

Se trata de una barcaza de grandes dimensiones y circulación lenta, unos 3,4 nudos, es decir, poco más de 6 km/hora, que porta una gran estructura metálica que, según ha podido confirmar Diario Sur, es el nuevo tramo del histórico puente Anne-de-Bretagne de Nantes, de 150 metros de largo y 32 metros de ancho.

El elemento principal pesa aproximadamente 2.000 toneladas y hay que sumar otras 1.000 toneladas de estructuras provisionales. En total, la barcaza transporta alrededor de 3.000 toneladas de estructura de puente, de ahí su desplazamiento tan lento.

Las columnas que se levantan de la barcaza son, en realidad, pilares provisionales de apoyo y no forman parte del tramo del puente sino que dan soporte y estabilidad durante el transporte, ayudando a mantener la pieza estable sobre la barcaza y además sirven como protección de la estructura y refuerzos para soportar las cargas durante la navegación y movimiento de olas.

Dicha pieza, fabricada en los astilleros de Fincantieri en Monfalcone (Italia), se terminó de cargar el pasado 22 de octubre y el convoy marítimo se puso en marcha, según fuentes del ayuntamiento de Nantes, el pasado día 28 de octubre recorriendo el Adriático, el canal de Sicilia, el Mediterráneo occidental, el estrecho de Gibraltar, el océano Atlantico y llegando a Nantes vía río Loira.

La Autoridad Portuaria de Estepona no ha registrado escala o maniobra prevista en el puerto y, por el momento, no consta comunicación oficial más allá del tránsito ordinario notificado por la embarcación. La operación, sin embargo, sí fue visible mediante los sistemas públicos de seguimiento AIS, que confirmaron la trayectoria del convoy hacia el estrecho de Gibraltar.

Transformación de la ciudad

El traslado de grandes infraestructuras por mar es habitual en este tipo de proyectos de ingeniería, especialmente en puentes colgantes o secciones metálicas de gran tamaño que no pueden desplazarse por tierra.

El nuevo puente Anne-de-Bretagne sustituirá a la estructura existente sobre el Loira y constituye una de las obras más relevantes actualmente en marcha en la región de Pays de la Loire.

Este trozo de estructura de puente Anne‑de‑Bretagne llegará a Nantes a finales de 2025, si no hay imprevistos y forma parte de un proyecto muy novedoso para la ciudad que empezó en 2014 y que culminará a finales de 2027, denominado «Nantes, el Loira y nosotros».

Un proyecto de transformación urbana y movilidad sostenible que redefinirá la conexión de la ciudad a través del río Loira, ejemplo además de participación ciudadana y que conlleva la transformación del actual puente en «un puente que albergará una plaza suspendida en el agua y que combinará movilidad, espacios verdes y zonas de paseo, dando respuesta al gran debate público e integrando opiniones sobre ecodiseño, movilidad, estética y adaptación al cambio climático».

Así pues, este avistamiento ha generado un notable interés en la Costa del Sol Occidental, ya que no es habitual que estructuras de esta magnitud transiten tan cerca de la costa.