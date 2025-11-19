Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista desde Estepona de la barcaza que transporta un trozo del nuevo puente de Nantes. SUR.

¿Qué es la plataforma flotante que se ve desde las costas de Estepona, Casares y Manilva?

Está despertando gran curiosidad desde hace varios días por su gran tamaño y por su lento movimiento

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

Una imponente plataforma de transporte marítimo acompañada por dos remolcadores está siendo avistada durante estos días desde las costas de Estepona, Casares y Manilva, despertando ... la curiosidad de residentes pero también de los navegantes que se cruzan con ella en el mar de Alborán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué es la plataforma flotante que se ve desde las costas de Estepona, Casares y Manilva?

¿Qué es la plataforma flotante que se ve desde las costas de Estepona, Casares y Manilva?