Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen aérea del actual Recinto Ferial de Estepona. Sur.

El parque ferial de Estepona contará con cinco nuevas casetas

El BOPMA publica el proceso de concesión, a un máximo de 40 años, que incluye parcelas desde 100 hasta 145 metros cuadrados

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

El Ayuntamiento de Estepona ha puesto en marcha el proceso para adjudicar cinco nuevas casetas en el Parque Ferial y Deportivo. El anuncio ha salido ... ya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA), y el objetivo de este concurso adjudicatario es, según fuentes municipales, «continuar dotando al recinto ferial de Estepona de las infraestructuras adecuadas para dar cobertura a las ferias patronales y fiestas anuales que se organizan en la ciudad. Además, se quiere aprovechar gran parte de los espacios generados en la zona para disponer, durante el resto del año, de un conjunto de instalaciones recreativas que amplíen las actuales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El parque ferial de Estepona contará con cinco nuevas casetas

El parque ferial de Estepona contará con cinco nuevas casetas