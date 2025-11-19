El parque ferial de Estepona contará con cinco nuevas casetas

El Ayuntamiento de Estepona ha puesto en marcha el proceso para adjudicar cinco nuevas casetas en el Parque Ferial y Deportivo. El anuncio ha salido ... ya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA), y el objetivo de este concurso adjudicatario es, según fuentes municipales, «continuar dotando al recinto ferial de Estepona de las infraestructuras adecuadas para dar cobertura a las ferias patronales y fiestas anuales que se organizan en la ciudad. Además, se quiere aprovechar gran parte de los espacios generados en la zona para disponer, durante el resto del año, de un conjunto de instalaciones recreativas que amplíen las actuales».

Estas casetas serán de obra y, por tanto, fijas y en total se sacan a concesión cinco parcelas: tres de 100 metros cuadrados, otra de 99,92 metros cuadrados y una más grande, de 144,90 metros cuadrados. Todas son de titularidad pública y las casetas deberán construirse con dos plantas, manteniendo una misma alineación.

Las bases también establecen que cada caseta tendrá que contar, como mínimo, con salón-estar con zona de baile, barra de bar, cocina, almacén y aseos independientes, tal como recoge la normativa del PGOU.

La concesión podrá tener una duración máxima de 40 años. Específicamente, el canon anual parte de 3.141 euros para las casetas de 100 metros cuadrados; 3.138,49 euros para la de 99,92 metros cuadrados; y 4.551,31 euros en el caso de la parcela de mayor tamaño. La adjudicación se realizará entre las solicitudes presentadas y, si hubiera empate, se resolverá mediante sorteo. Cada licitador solo podrá hacerse con una caseta, aunque puede presentar ofertas por varias indicando el orden de preferencia.

Las bases establecen además que no podrán participar quienes ya sean concesionarios de una caseta en el recinto ferial ni quienes posean al menos un 25% de participación en alguna de las actuales. Los futuros adjudicatarios asumen el mantenimiento integral de cada caseta, que durante el tiempo de la adjudicación será sin coste para las arcas municipales.

Espacio multiusos

En el Parque Ferial hay actualmente 22 casetas para entidades sociales y culturales. Aunque su uso más conocido es durante la Feria de Estepona, el recinto funciona como un espacio vivo y dinámico que combina deporte, ocio familiar y eventos de gran formato.

Además de las tradicionales casetas y celebraciones festivas donde se organizan conciertos, espectáculos y actividades de entidades sociales y culturales, el parque ofrece una red de instalaciones deportivas gratuitas. Tiene más de 70.000 metros cuadrados y en ese recinto hay pistas de tenis, fútbol sala, balonmano, voleibol, baloncesto y atletismo, además de zonas específicas para petanca, ping-pong y un circuito biosaludable.

El recinto cuenta también con uno de los rocódromos al aire libre más grandes del país, preparado para modalidades de escalada de velocidad, dificultad y bloque, siendo en la actualidad un punto de referencia para amantes de la escalada. A esto se suma una zona de calistenia que amplía la oferta para quienes practican ejercicio al aire libre.