Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del proyecto que se ejecutará en Las Lagunas de Mijas. SUR

Nuovit Homes invertirá 100 millones para levantar 234 viviendas en la Costa del Sol

La promotora se alía con un fondo de inversión español para construir en Las Lagunas de Mijas un residencial exclusivo con precios de entre 511.000 y 1,14 millones de euros

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:02

Comenta

La promotora inmobiliaria Nuovit Homes desarrollará, junto al fondo de inversión español Stronghold Asset Management, un parque residencial de 234 viviendas en la Costa del ... Sol. El acuerdo de financiación sellado asciende a 54,5 millones de euros, a los que se sumarán otros 43,5 millones incluyendo la adquisición del suelo y la construcción del proyecto, lo que arroja una valoración total de la operación de 98 millones de euros, según datos de DC Advisory, banco de inversión internacional de Daiwa Securities que ha actuado como asesor en la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nuovit Homes invertirá 100 millones para levantar 234 viviendas en la Costa del Sol

Nuovit Homes invertirá 100 millones para levantar 234 viviendas en la Costa del Sol