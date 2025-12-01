Nuovit Homes invertirá 100 millones para levantar 234 viviendas en la Costa del Sol
La promotora se alía con un fondo de inversión español para construir en Las Lagunas de Mijas un residencial exclusivo con precios de entre 511.000 y 1,14 millones de euros
Mijas
Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:02
La promotora inmobiliaria Nuovit Homes desarrollará, junto al fondo de inversión español Stronghold Asset Management, un parque residencial de 234 viviendas en la Costa del ... Sol. El acuerdo de financiación sellado asciende a 54,5 millones de euros, a los que se sumarán otros 43,5 millones incluyendo la adquisición del suelo y la construcción del proyecto, lo que arroja una valoración total de la operación de 98 millones de euros, según datos de DC Advisory, banco de inversión internacional de Daiwa Securities que ha actuado como asesor en la operación.
El proyecto residencial, que lleva el nombre de Lakün, se ejecutará en Las Lagunas de Mijas, concretamente en unos terrenos situados junto al Parque Comercial Miramar, que marca uno de los límites entre esta localidad y Fuengirola. Se trata de una residencial exclusivo que cuenta con piscinas exteriores, spa, gimnasio y zona de coworking, además de garajes y trasteros. «El privilegio de vivir como en un hotel», resume Nuovit Homes, que ya ha comenzado a comercializar este «exclusivo residencial donde cada detalle refleja los valores que lo definen: elegancia, calidad y exclusividad».
Los precios arrancan en los 511.750 euros, más IVA, que cuesta una casa de dos dormitorios con una superficie de 125 metros cuadrados, y escalan hasta 1.144.250 euros, sin impuestos, para las viviendas de cuatro y cinco dormitorios de 213 metros cuadrados. Hay también inmuebles de tres habitaciones y una superficie de 187 metros cuadrados (517.500€ más IVA) y de 184 metros cuadrados con entre tres y cinco habitaciones (814.000 euros, sin incluir impuestos).
Más promociones y un crecimiento sostenible
Al lado de la parcela en la que se construirá este residencial de 234 viviendas Nuovit Homes está levantando ya Laguna Suites, una promoción de 187 viviendas de uno a tres dormitorios cuyos precios oscilan entre 407.925 y 744.975 euros, impuestos aparte, y con superficies que van de 187 a 315 metros cuadrados. Además, la promotora está construyendo otros cinco residenciales más en Málaga, y un sexto en Granada.
Desde 2014 Nuovit Homes ha desarrollado más de 380.000 metros cuadrados y, según su CEO, Inmaculada Cobo, se ha posicionado para una nueva fase de crecimiento sostenible.
