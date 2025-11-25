Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha presentado la iluminación y la programación navideña. SUR

Casi 4 millones de luces LED iluminarán esta Navidad los tres núcleos de Mijas

El Ayuntamiento ha trabajado contrarreloj para contratar el servicio, que no ha terminado de adjudicar hasta esta semana y que tendrá un coste de 1,5 millones

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:58

Mijas tendrá la Navidad «más ambiciosa de la historia». Así lo ha asegurado la alcaldesa de la localidad, Ana Mata, en la presentación de lo ... que será el alumbrado ornamental de las fiestas navideñas 2025-2026, que tendrán como gran novedad que habrá inauguración oficial en los tres núcleos urbanos de la localidad: el miércoles 3 de diciembre en Mijas Pueblo, al siguiente en La Cala y el viernes 5 en Las Lagunas. En total, las calles mijeñas estarán adornadas con 3,8 millones de puntos LED, lo que supone un refuerzo en comparación con el año pasado, y lo harán sin que se ponga el acento más en un núcleo que en los otros dos, como ocurría anteriormente.

