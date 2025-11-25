Casi 4 millones de luces LED iluminarán esta Navidad los tres núcleos de Mijas

Mijas tendrá la Navidad «más ambiciosa de la historia». Así lo ha asegurado la alcaldesa de la localidad, Ana Mata, en la presentación de lo ... que será el alumbrado ornamental de las fiestas navideñas 2025-2026, que tendrán como gran novedad que habrá inauguración oficial en los tres núcleos urbanos de la localidad: el miércoles 3 de diciembre en Mijas Pueblo, al siguiente en La Cala y el viernes 5 en Las Lagunas. En total, las calles mijeñas estarán adornadas con 3,8 millones de puntos LED, lo que supone un refuerzo en comparación con el año pasado, y lo harán sin que se ponga el acento más en un núcleo que en los otros dos, como ocurría anteriormente.

Los datos han sido dados a conocer después de la lucha contra el reloj del gobierno municipal. El contrato, dividido en tres lotes (la iluminación en calles y plaza; instalaciones singulares de arcos y portadas sincronizados con espectáculos de luz y sonido; y un espectáculo inaugural piromusical) no salió a licitación hasta el 21 de octubre y se otorgó a las empresas apenas nueve días hábiles para presentar sus ofertas.

El tres contratos licitados por el Ayuntamiento han acabado en manos de empresas diferentes, en todos los casos sin competencia y con rebajas exiguas sobre el presupuesto de licitación

El resultado es que las adjudicaciones de los contratos se han prolongado hasta este lunes y que este martes sólo se ha publicado la formalización de uno de los tres contratos, el de iluminación, que se adjudicó el día 18 y se firmó en tiempo récord: al día siguiente. Cada lote ha acabado en manos de una empresa diferente y en todos los casos los licitadores no han competido con nadie y han ofertado rebajas exiguas sobre el importe de licitación. En total, los tres contratos tendrán un coste para las arcas municipales de 1.496.199,12 euros cuando salieron a licitación por 1.500.521 (apenas 4.321,88 euros menos, un 0,28 por ciento de rebaja entre los tres).

Hasta 47 nuevas zonas o con iluminación reforzada

El Ayuntamiento de Mijas ha subrayado que este año se ha mejorado la presencia de iluminación en cada distrito, añadiendo hasta 47 zonas nuevas o reforzadas, una veintena de ellas en Mijas Pueblo, 15 en Las Lagunas y 12 en La Cala. Además, como novedad este año está previsto que en cada núcleo se celebre un innovador espectáculo audiovisual. Los espectáculos serán en la plaza Virgen de la Peña (Pueblo), en el bulevar de La Cala (La Cala de Mijas) y en la avenida de Mijas (Las Lagunas) en tres horarios distintos, 19.00 horas, 20.30 horas y 22.00 horas.

Por último, el Consistorio ha anunciado que cada distrito tendrá su propia programación navideña para atender con ello las peticiones de los vecinos.