El Ayuntamiento cedió una parcela a la Junta junto al IES La Cala para instalar aulas prefabricadas. SUR

Mijas reclama el fin de las 28 aulas prefabricadas en las que estudian 700 alumnos

El Ayuntamiento, a instancias del PSOE, ha pedido a la Junta la eliminación de estos espacios y la ampliación y construcción de centros

José Carlos García

Mijas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:00

La clase de 700 alumnos de Mijas durante el presente curso escolar 2025-2026 es una aula prefabricada. En total son 28 las salas de ... estas características que están actualmente solventando la falta de espacios en la red de centros educativos en la tercera localidad más poblada de la provincia. Las aulas prefabricadas están en funcionamiento en cuatro institutos de educación secundaria (Las Lagunas, Sierra de Mijas, La Cala y Torre Almenara) y en un Centro de Educación Infantil y Primaria (Jardín Botánico).

