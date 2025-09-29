Mijas reclama el fin de las 28 aulas prefabricadas en las que estudian 700 alumnos

La clase de 700 alumnos de Mijas durante el presente curso escolar 2025-2026 es una aula prefabricada. En total son 28 las salas de ... estas características que están actualmente solventando la falta de espacios en la red de centros educativos en la tercera localidad más poblada de la provincia. Las aulas prefabricadas están en funcionamiento en cuatro institutos de educación secundaria (Las Lagunas, Sierra de Mijas, La Cala y Torre Almenara) y en un Centro de Educación Infantil y Primaria (Jardín Botánico).

Con este escenario de fondo, el Pleno del Ayuntamiento de Mijas acordó en su sesión ordinaria de este mes de septiembre instar a la Junta de Andalucía a poner fin a esta situación. Lo hizo aprobando por unanimidad una propuesta del Partido Socialista. La moción no sólo se limita a pedir «la eliminación» de las 28 aulas prefabricadas, sino que reclama «un calendario y un presupuesto concreto», porque, «lejos de ser una medida provisional, las aulas prefabricadas se han convertido en la única escuela que conocen muchos niños y niñas y jóvenes de nuestro municipio», ha apuntado el secretario general del PSOE de Mijas, Josele González.

Los partidos solicitan ampliar el CEIP Jardín Botánico y el IES La Cala y un nuevo colegio en el núcleo caleño

Además, los grupos políticos mijeños piden a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la ampliación de dos de los centros afectados, el IES La Cala y el CEIP Jardín Botánico, y la construcción de un nuevo CEIP en la zona de La Cala de Mijas. En cuanto al actual instituto caleño, la Junta de Andalucía de Andalucía anunció el pasado junio que licitará este año las obras para hacer más grande el centro, con un presupuesto de 4,12 millones de euros. Los socialistas recuerdan que los terrenos fueron puestos a disposición de la administración autonómica por parte del Ayuntamiento en mayo de 2021 cuando González estaba al frente del gobierno municipal, y que más de cuatro años después se sigue esperando a la ampliación del centro educativo.

Junto a esto, la moción del Partido Socialista reclama «la adecuación» del IES Villa de Mijas para «eliminar los problemas de filtraciones y goteras que curso tras curso se agravan e impiden el normal funcionamiento de la jornada escolar en días de lluvias».

«Pedimos a Moreno Bonilla que cumpla con su palabra porque la mayoría de los acuerdos estaban en su programa» Josele González Secretario general del PSOE de Mijas

«Lo que le pedimos a [el presidente de la Junta de Andalucía] Moreno Bonilla es que cumpla con su palabra, dado que la mayoría de estos acuerdos ya estaban recogidos en su propio programa electoral de 2018», ha señalado el líder de los socialistas mijeños, a la vez que ha lamentado que en «siete años de gobierno andaluz, el Partido Popular no ha cumplido ni una sola de sus promesas con Mijas».

Necesidades educativas especiales y el interés de Mijas

Además, González ha criticado que el alumnado con necesidades educativas especiales haya iniciado el curso escolar «sin una inclusión real» en las aulas porque «la Junta es incapaz de dotar a los centros de los recursos necesarios para que estos niños y niñas estudien en igualdad de oportunidades».

Por último, el líder de los socialistas mijeños ha pedido a la alcaldesa, Ana Mata, que anteponga los intereses de Mijas a los de su partido, en lugar de «silenciar las necesidades» que tiene la ciudad, y ha defendido que durante su etapa al frente de la Alcaldía «siempre fuimos capaces de llegar a acuerdos con el gobierno andaluz», que hicieron posible avances como la puesta de «la primera piedra» del instituto Ana Carmona Veleta.