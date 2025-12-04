Mijas pone fecha a la apertura del parque urbano más grande de Andalucía

Primero fueron dos pruebas de carga —una con apertura limitada y otra, parcial— pero el gran momento no llegará hasta este próximo fin de semana. ... El sábado 6 los ciudadanos podrán hacer uso por primera vez de los 270.000 metros cuadrados de superficie del Gran Parque de Mijas.

La posibilidad de visitar el mayor parque urbano de Andalucía continuará hasta que el lunes día 8 termine el 'puente de la Constitución'. Entonces se volverá a cerrar para abrir el siguiente fin de semana (días 13 y 14), y no podrá volver a utilizarse hasta el 20 de diciembre. Desde ese sábado permanecerá abierto durante las vacaciones escolares de Navidad hasta el próximo 6 de enero. En todas esas jornadas el parque abrirá de manera ininterrumpida de 9.00 a 19.00 horas.

El acceso podrá efectuarse por sus dos entradas, es decir, tanto por la principal, en la zona de la venta La Morena hacia el cruce de La Alberquilla, como por la secundaria, por la carretera del Cerro del Águila, a la altura del cementerio de San Cayetano.

El parque abrirá de 9.00 a 19.00 horas, y no estará permitido el acceso con patinetes eléctricos

Cada una de estas zonas tiene un aparcamiento anexo. Ahí tendrán que dejarse los vehículos motorizados, porque ni los patinetes eléctricos ni las motocicletas estarán permitidas en el interior, según los detalles dado a conocer por el concejal delegado de Parques y Jardines, Daniel Gómez.

Ampliar Interior del parque durante una de las pruebas de carga con apertura parcial. SUR

La instalación cuenta con seguridad privada, que estará «coordinada» con la Policía Local de Mijas «para extremar la vigilancia y la protección de los usuarios», según ha apuntado el Ayuntamiento.

Cinco zonas infantiles, pistas deportivas, parque canino...

El Gran Parque de Mijas cuenta con un lago artificial navegable; un amplio bulevar central de 24 metros de ancho con carril-bici; un sendero biosaludable de 11 metros de ancho para correr, caminar y patinar; un anfiteatro al aire libre, con capacidad para unas 1.900 personas; y dos fuentes. En el apartado recreativo dispone de cinco zonas infantiles de juegos, incluyendo un splash park acuático; un parque canino; pistas para baloncesto y fútbol 5; un skatepark; además de mesas para jugar al ajedrez y a las cartas y una zona de petanca. Además, cuenta con césped y unos 2.900 árboles, y se han diseñado zonas de sombra en áreas con bancos y parques infantiles

El parque fue un proyecto del ejecutivo municipal de PSOE y Ciudadanos, que lo sacó a licitación en enero de 2023. El equipo de gobierno actual realizó algunas modificaciones en el proyecto y recepcionó la obra a mediados del pasado mes de agosto. mientras tramitaba los tres contratos licitados para abrir la instalación, incluido uno de seguridad, que supondrán un desembolso anual de unos dos millones de euros. El coste del proyecto ha sido de 26,6 millones de euros, y en una segunda fase está previsto que se mejoren los accesos con la ejecución de dos puentes sobre el río Fuengirola.