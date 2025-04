Mijas lleva años sin fondos Next Generation por no haber preparado antes un plan antifraude

Mijas lleva años sin tener acceso directo a los fondos europeos Next Generation por no haber preparado a tiempo la documentación requerida para ello. En ... concreto, faltaba el Plan de Medidas Antifraude, elaborado ahora, en 2025, por el Ayuntamiento, a pesar de que el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que enmarca esos fondos fue aprobado por el Gobierno de España en el año 2021.

Lo hizo una vez que el Consejo Europeo acordara en julio de 2020 crear un instrumento excepcional de recuperación para mitigar el impacto económico y social de la pandemia, a través de un sistema de préstamos y subvenciones para que las administraciones pudieran emprender diferentes tipos de inversiones. Para alcanzar los objetivos que marcó entonces Europa, cada miembro debía diseñar un Plan de Recuperación, que obligatoriamente debía de incluir un plan de medidas antifraude con el que garantizar y declarar que los fondos correspondientes se utilizaban conforme a la normativa.

«A día de hoy, el Ayuntamiento de Mijas no participa en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, entre otras razones, porque no contaba con el citado plan de medidas antifraude, pero, al disponer de él, ya está en disposición de concurrir en futuras convocatorias de subvenciones», señalaron desde el Gobierno municipal y en concreto la alcaldesa, Ana Mata, valoró que después de todo este tiempo haya sido su equipo quien haya puesto en marcha el plan antifraude. «No solo nos permitirá acceder a los fondos Next Generation sino que, además, nos avala como municipio respetuoso con los procedimientos y garante del orden».

Hay que recordar que el actual equipo de Gobierno (PP, Vox y Por mi Pueblo) llegó en noviembre de 2023 mediante una moción de censura. Hasta entonces había gobernado el PSOE en coalición con Cs. Según fuentes del PSOE de Mijas, el 7 de febrero de 2023, el entonces alcalde, Josele González, dictó resolución por la cual se aprobó la constitución del comité antifraude del Ayuntamiento de Mijas «con objeto de dar cumplimiento de las obligaciones legales en materia de lucha contra el fraude derivadas de la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

Pero, «con la moción de censura, la tramitación de este plan quedó interrumpida» según apuntaron los socialistas, quienes aseguraron no entender el motivo por el cuál el actual equipo de gobierno «se ha demorado desde 2023, es decir año y medio, en finalizar un procedimiento que ya estaba en marcha».

Aplicación correcta

Una vez que ya está aprobado, el plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Mijas, para velar por su correcta aplicación se ha designado un comité antifraude que deberá reunirse al menos una vez al semestre mientras esté vigente el Plan de Recuperación.

Además, se incluye una declaración institucional antifraude y un código de conducta de los empleados públicos, para lo que el Consistorio «se compromete a organizar cursos y charlas formativas para todos los niveles jerárquicos sobre diferentes temáticas en relación con el fraude y la corrupción con la finalidad de capacitar al personal con unos aprendizajes que ayuden a detectar y prevenir el comportamiento poco ético del uso de los fondos públicos y, por ende, el potencial fraude».