Mijas destina más de 700.000 euros a renovar el equipamiento de todos sus gimnasios

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado por 730.000 euros la renovación integral de la maquinaria específica de los gimnasios e instalaciones deportivas del municipio. ... La contratación, dividida en seis lotes diferentes, mejorará notablemente el servicio a la ciudadanía y fomentará la práctica activa del deporte.

Esta licitación viene a resolver un histórica necesidad de dotación de los cinco gimnasios municipales (Mijas Pueblo, ciudad deportiva Regino Hernández de Las Lagunas, Hipódromo Costa del Sol, pabellón de La Cala y edificio de la piscina de La Cala). En total se trata de más de 1.000 máquinas y útiles de entrenamiento, suelo técnico y tatamis. En algunos casos las máquinas llevaban varias décadas sin ser sustituidas.

La instalación de las primeras dotaciones comienza esta semana en el pabellón de la piscina de La Cala y en el gimnasio de Mijas Pueblo, según se ha informado en una reunión mantenida entre la edil de Deportes, Mari Francis Alarcón, y las empresas adjudicatarias de los lotes que conforman el contrato.

El documento obliga a que todo el material sea de gama profesional y a seguir una misma línea estética de colores, tapizados, marcas y modelos. La sustitución de la maquinaria antigua por la nueva se hará en menos de dos días.

Desde cintas de correr a bicicletas

El lote 1 de este contrato es relativo al equipamiento para los cinco gimnasios municipales, en total 871 máquinas y útiles de entrenamiento que van desde cintas de correr, elípticas, remo cardiovascular, bíceps y tríceps o sentadillas, a mancuernas, discos olímpicos o bumpers; pasando por bancos de hiperextensiones o de elevación para gemelos, entre muchos otros conceptos.

El lote 2 contempla la dotación de bicicletas ciclo 'indoor' para las salas de Las Lagunas y La Cala, que suman en total cincuenta unidades con características tales como marco de acero de alta resistencia, pantallas de control de velocidad, distancia y calorías, control de tensión o pedales profesionales SPD.

En relación al lote 3, se trata de la renovación del pavimento deportivo en tres gimnasios municipales y en una sala de ciclo 'indoor' (en total, 768 metros cuadrados). Este material está fabricado con caucho reciclado y tiene superficie antideslizante y reducción acústica.

Se renovará el pavimento deportivo en La Cala, el Hipódromo y en la ciudad deportiva Regino Hernández

En concreto, en el gimnasio del pabellón de La Cala se renovarán 213 metros cuadrados de pavimento deportivo; en el del Hipódromo Costa del Sol, 200 metros cuadrados; en el de la ciudad deportiva Regino Hernández, 270 metros cuadrados, y en la sala de ciclo 'indoor' de esta misma instalación, 85 metros cuadrados.

Por su parte, el suministro de equipamiento específico para nueva piscina olímpica (lote 4) incluye la dotación de bancos de viraje, postes con banderines para espalda, corcheras de competición, plataformas de salida de competición, bancos de vestuario o carros para portar material de entrenamiento en el agua.