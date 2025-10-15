Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel del III Congreso Andaluz de Familias, que se celebrará el 20 de octubre en el teatro Manuel España de Las Lagunas de Mijas. SUR

Mijas acogerá el III Congreso Andaluz de Familias, Infancia, Adolescencia y Juventud

En la cita, que se celebrará el día 20 y contará con la participación de la consejera de Inclusión Social, la UMA presentará un estudio de políticas familiares

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:06

Mijas acogerá el próximo lunes 20 de octubre el III Congreso Andaluz de Familias, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ... que analizará el papel que juega el ocio y el tiempo libre en el bienestar de las familias, sobre todo en los más jóvenes (infancia, adolescencia y juventud).

