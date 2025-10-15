Mijas acogerá el III Congreso Andaluz de Familias, Infancia, Adolescencia y Juventud

Mijas acogerá el próximo lunes 20 de octubre el III Congreso Andaluz de Familias, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ... que analizará el papel que juega el ocio y el tiempo libre en el bienestar de las familias, sobre todo en los más jóvenes (infancia, adolescencia y juventud).

Este evento se celebrará en el teatro Manuel España de Las Lagunas con asistencia gratuita, aunque para acceder es necesario inscribirse previamente (en un formulario habilitado por la Consejería en la dirección https://forms.gle/z8DwuNj6SCuLz73X9).

La consejera del ramo, Loles López, y la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, participarán en la inauguración del Congreso, que reunirá en el municipio a familias, profesionales y entidades del ámbito social, educativo, sanitario y asociativo para analizar los retos y oportunidades que plantea la promoción del ocio saludable.

Destacados especialistas del sector

Mata ha valorado la apuesta de la Junta de Andalucía por Mijas como municipio referente en aspectos como las políticas sociales, el ocio saludable, el deporte, la naturaleza o la integración. «Para Mijas es un orgullo ser sede de esta importante cita, que va a reunir a destacados especialistas de los ámbitos judicial, educativo, sanitario y social de nuestra comunidad», ha apuntado.

En el transcurso del Congreso tendrá lugar la presentación del estudio 'Políticas familiares en España ante los nuevos retos del sistema de bienestar', elaborado por investigadores de la Universidad de Málaga, y se celebrará un espacio de diálogo con jóvenes sobre cómo viven y entienden su tiempo libre, moderado por la doctora Cosette Franco Muñoz.

Buenas prácticas

Asimismo, el congreso incluye la celebración de una mesa de buenas prácticas, donde entidades, administraciones y colectivos sociales compartirán experiencias de éxito en la promoción de un ocio inclusivo y familiar. La cita concluirá con una actuación musical a cargo de Ana Gómez Lara y la dinamización escénica de La Tetera.

«La sociedad tiene la tarea colectiva de generar espacios y oportunidades que fomenten la creatividad, la convivencia y la participación activa, evitando que el ocio se convierta en fuente de desigualdad o aislamiento» Loles López Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad

Por su parte, la consejera López ha subrayado que la sociedad tiene la tarea colectiva de «generar espacios y oportunidades que fomenten la creatividad, la convivencia y la participación activa, evitando que el ocio se convierta en fuente de desigualdad o aislamiento». En este sentido, ha señalado que el objetivo es impulsar un ocio que fortalezca los vínculos familiares, promueva la inclusión y se convierta en una herramienta clave para el cuidado de la salud mental.

El programa íntegro del III Congreso Andaluz de Familias, Infancia, Adolescencia y Juventud puede consultarse en la web del Observatorio de la Infancia en Andalucía en la siguiente dirección: https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/congreso/mijas/index.html#inicio.