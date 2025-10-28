Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Sanidad, Alejandro González, junto al psicólogo Buenaventura del Charco. SUR

Marbella prepara un congreso de la salud mental con reconocidos expertos

El Palacio de Congresos albergará el 16 de noviembre el VI Congreso Marbella Cuida en el que participarán psicólogos como Buenaventura del Charco, Lorena Gascón y Alberto Soler

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 28 de octubre 2025, 19:43

Comenta

El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez albergará el 16 de noviembre, en horario de 09.30 a 13.30 horas, el VI Congreso ... Marbella Cuida, que estará centrado en la salud mental y contará con la participación de los reconocidos psicólogos Buenaventura del Charco, Lorena Gascón y Alberto Soler. El concejal de Sanidad, Alejandro González, ha destacado durante la presentación de este evento que «está ya consolidado en la ciudad» y ha indicado que los tres ponentes que participan «son referentes a nivel nacional en la materia que se aborda».

