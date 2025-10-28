Marbella prepara un congreso de la salud mental con reconocidos expertos

El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez albergará el 16 de noviembre, en horario de 09.30 a 13.30 horas, el VI Congreso ... Marbella Cuida, que estará centrado en la salud mental y contará con la participación de los reconocidos psicólogos Buenaventura del Charco, Lorena Gascón y Alberto Soler. El concejal de Sanidad, Alejandro González, ha destacado durante la presentación de este evento que «está ya consolidado en la ciudad» y ha indicado que los tres ponentes que participan «son referentes a nivel nacional en la materia que se aborda».

El edil ha explicado que la inscripción para asistir es gratuita y está abierta en la web www.marbellacuida.es y ha señalado que «la salud mental nos puede afectar a todos y es fundamental que el Ayuntamiento mantenga su compromiso con el bienestar emocional de sus vecinos». «Esta actividad es una muestra más de nuestra apuesta por ofrecer herramientas y conocimiento a quienes lo necesiten», ha añadido.

González ha animado a los ciudadanos a inscribirse en este congreso y ha resaltado que el municipio «se posiciona dentro del mapa de este tipo de encuentros a nivel sanitario». Por su parte, Del Charco ha apuntado que 'Marbella Cuida' «nació con la vocación de acercar el conocimiento psicológico y sanitario a la ciudadanía; vivimos en un modelo sanitario centrado en la intervención, y creemos que la prevención y la educación emocional deben ocupar un papel más protagonista».

Además, ha explicado que este año el formato busca fomentar la cercanía con el público, ofreciendo más tiempo para el intercambio entre asistentes y ponentes. Sobre los compañeros que participan ha apuntado que «son dos de los grandes referentes en divulgación sanitaria en estos momentos en redes sociales». «Alberto Soler es uno de los más conocidos a través de su canal de Youtube, y Lorena Gascón fue junto con Víctor Amate y conmigo una de las grandes críticas del pensamiento positivo y la tendencia del coaching», ha detallado, manifestando que «la idea es hablar del rigor y de la psicología seria y probada desde una manera cercana y amena».