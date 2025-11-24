Marbella inaugura un árbol de Navidad hecho con cerca de 1.000 galletas

Cuesta innovar cada año y sorprender a propios y extraños pero La Fonda Heritage Hotel, en pleno casco antiguo de Marbella, lo ha vuelto a ... hacer. Desde este pasado fin de semana, una árbol de Navidad de dos metros de alto se sitúa en el centro de su patio de columnas con más de 1.000 galletas artesanas suspendidas de él, una creación basada en la tradición repostera y la sostenibilidad a la que se le añaden los aromas y sabores típicos de esta época del año.

Diseñado por Debbie Wingham y elaborado con su nueva firma de repostería artesanal, Crumbz Cookies, este árbol, una obra «artística a la par que decorativa», según la autora, «nos mete de lleno en la Navidad con los aromas de canela, jengibre y clavo nada más entrar al edificio y podemos observar entre ellas las clásicas hombre de jengibre, estrellas, árboles y linzer cookies, deliciosas pastas con forma de sandwich y creaciones exclusivas como la Sprinkle Piñata, la Mint Chocolate Fondant o la OG Cookie Cake».

Internacionalmente conocida, Wingham ha manifestado a Diario Sur que ésta es «una instalación que combina tradición, lujo y fantasía y por ello he querido convertir el atrio del hotel en una experiencia sensorial que sorprenda a toda aquella persona que acceda al edificio».

Para Carmine Sacco, director general del hotel, «este árbol es más que una pieza artística: representa nuestro espíritu de colaboración, la pasión por los oficios y la magia que queremos compartir con Marbella cada Navidad».

Llave Michelin

Una obra artística a la par que decorativa que ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad en este hotel del centro histórico marbellí, miembro además de Relais & Châteaux y que ha conseguido recientemente la Llave Michelin, una distinción con la que la Guía Michelin reconoce a los hoteles con «hospitalidad excepcional» y que «nos avala como símbolo creativo y gastronómico de Marbella, sin renunciar a nuestra identidad histórica», ha afirmado Sacco a Diario Sur.

Recientemente además este hotel ha sido reconocido por AMEX (American Express) como uno de los espacios que aportan valor a la escena gastronómica local en su lista Trending Destinations 2026, «valorando y reforzando nuestra relevancia como elección internacional», ha comentado el director de La Fonda.

Y entre las actividades previstas en torno a este árbol de Navidad, La Fonda a través de Wingham y Crumbz Cookies ofrecerá durante las próximas semanas talleres familiares y propuestas navideñas incluyendo casitas de jengibre y sets exclusivos de galletas, completando así esta diferente propuesta que une arte, gastronomía y tradición.