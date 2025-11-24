Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El árbol de esta Navidad en La Fonda Heritage Hotel de Marbella, obra de Debbie Wingham. E.Pérez-Romera.

Marbella inaugura un árbol de Navidad hecho con cerca de 1.000 galletas

La Fonda Heritage Hotel se convierte con esta obra en una atracción singular en esta época

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Marbella

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:53

Cuesta innovar cada año y sorprender a propios y extraños pero La Fonda Heritage Hotel, en pleno casco antiguo de Marbella, lo ha vuelto a ... hacer. Desde este pasado fin de semana, una árbol de Navidad de dos metros de alto se sitúa en el centro de su patio de columnas con más de 1.000 galletas artesanas suspendidas de él, una creación basada en la tradición repostera y la sostenibilidad a la que se le añaden los aromas y sabores típicos de esta época del año.

