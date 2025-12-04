Manilva aprueba suspender las licencias de viviendas turísticas un máximo de 3 años en sus zonas más tensionadas

El Pleno de diciembre del Ayuntamiento de Manilva ha aprobado, con los votos en contra de Vox, la nueva ordenanza reguladora de uso urbanístico de ... vivienda turística y alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico.

El concejal de Urbanismo y miembros del equipo de Gobierno, Juan Carlos Morejón, ha justificado la creación de esta ordenanza por el crecimiento de Manilva en los últimos años, «que ha supuesto la tensión en muchas zonas del municipio, sobre todo en las urbanizaciones donde hay pocos hoteles y donde se ha incrementado el uso de la vivienda turística».

«Hoy en día nos cuesta cumplir con ese derecho constitucional a tener una vivienda y esta herramienta nos va a permitir regular, limitar y proteger ese derecho», ha asegurado.

Alba Jiménez, del PSOE, ha afirmado que su grupo está de acuerdo «porque actualmente el uso de las viviendas turísticas en algunos casos es un abuso y hace que muchos de los visitante que vienen en verano dejen de venir y busquen alternativas más económicas en otras zonas».

En el mismo sentido se ha expresado José Manuel Fernández, portavoz del PP, que ha indicado que «una vivienda asequible es necesaria para Manilva».

«Es imprescindible regular el uso de las viviendas turísticas porque es un negocio que viene bien al municipio pero no puede ir en contra del acceso digno a la vivienda que se pueda pagar con un salario normal», ha asegurado, por su parte, Marcos Ruiz, portavoz de Compromiso Manilva.

Por el contrario, el grupo municipal de Vox entiende que las viviendas de uso turístico deben regularse sólo dentro de las zonas residenciales y no dentro del ámbito hotelero, «pues esto podría generar problemas para el Ayuntamiento y para los propietarios en un futuro», ha explicado Antonio Marín, su portavoz. «Además, tampoco compartimos la definición que se hace en la ordenanza sobre vivienda de uso turístico».

La nueva ordenanza municipal también plantea suspender, hasta un máximo de tres años, las peticiones de licencias urbanísticas en las zonas de máxima tensión para el acceso a la vivienda en Manilva, como son Chullera, Algorrín y Castillo de la Duquesa, catalogadas como zonas de tensión roja y Sabinillas, como zona de tensión amarilla.