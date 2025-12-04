Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Morejón, enseña en el Pleno de Manilva las zonas turísticas más tensionadas del término municipal. E.Pérez-Romera.

Manilva aprueba suspender las licencias de viviendas turísticas un máximo de 3 años en sus zonas más tensionadas

La nueva ordenanza municipal recoge las alegaciones realizadas desde el Colegio de Arquitectos

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Manilva

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:15

El Pleno de diciembre del Ayuntamiento de Manilva ha aprobado, con los votos en contra de Vox, la nueva ordenanza reguladora de uso urbanístico de ... vivienda turística y alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico.

