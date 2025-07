La lucha contra el alga asiática en Benalmádena: Más maquinaria y un operario a tiempo completo para retirar 1.500 toneladas al año

Lorena Cádiz Benalmádena Jueves, 3 de julio 2025, 00:11 Comenta Compartir

A estas alturas son pocos los que no se han topado con el alga asiática alguna vez en la playa. Es raro el día en ... que algún punto de la Costa del Sol no amanece colonizado por esta especie invasora. No se libra ningún municipio y por tanto este es uno de los problemas que trae de cabeza a los ayuntamientos, porque las arribazones llegan día sí y día también, pero las playas tienen que lucir limpias desde primera hora cuando llega la temporada de baño.

En el caso concreto de Benalmádena, el área de Playas lleva años haciendo balance de la presencia de alga asiática en la franja costera del municipio. Comenzaron a detectar su presencia «de forma esporádica» en los años 2020 y 2021. En el año 2023 las arribazones de la especie invasora estaban ya «afianzadas» y en 2024 tuvo una presencia «casi continuada», de manera que a lo largo de todo el año, según los registros del Ayuntamiento, se recogieron 1.500 toneladas. La cifra es llamativa de por sí, pero lo es aún más si se compara con lo que se recogió un año antes, a lo largo de 2023, ya que entonces se cifraron en 218,4 las toneladas de alga que hubo que limpiar. Esto da una muestra de a que nivel crece la presencia de esta especie invasora, ya que todo apunta a que 2025 cerrará con datos superiores a los de 2024. «A la vista de estos datos y del imparable aumento de algas, que desbordó los medios con los que contaba el servicio de limpieza de playas, a finales del año pasado se hizo necesaria la tramitación de una ampliación del actual contrato, que culminó en febrero de este año con la firma del contrato modificado que, entre otras cosas, incorpora nuevos medios humanos y materiales para apoyar la lucha contra el alga invasora», explica la concejal de Playas, Presi Aguilera. De esta forma, entre los nuevos recursos materiales que se han sumado al servicio hay una máquina mixta, un remolque para la retirada, una unidad acople de pala cargadora para el tractor y una unidad de apero nivelador de arena para adecuación de playa posterior a la retirada de algas. A los recursos humanos se ha sumado un conductor-maquinista, a tiempo completo todo el año. También se ha incluido una partida para la retirada de las algas al vertedero y todo ello ha supuesto un incremento de costes en el servicio de playas que ronda los 248.000 euros al año. Inocua pero incontrolable Hay que recordar que el alga asiática invasora no es peligrosa para las personas y que el baño es completamente compatible con su presencia, aunque es cierto que en grandes cantidades, como las que suelen llegar cada vez que se produce una arribazón, puede llegar a ser molesta, principalmente por su mal olor. Distinto es para la riqueza del fondo marino, ya que está demostrado que esta especie invasora daña otras especies vegetales muy valiosas como las posidonias. También en la pesca tiene un impacto muy negativo, empezando por el tiempo tienen que dedicar los pescadores a limpiar la red y siguiendo porque el alga baja la red de su posición natural, la hace visible a los peces y no hay pesca. Además el alga ocupa mucho espacio y ahoga el marisco y expulsa a otras especies. De momento las previsiones de los científicos respecto al futuro de esta especie son diversas. Los hay que apuntan a una estabilización e incluso un retroceso de su presencia en la costa occidental y a una presencia cada vez mayor en las playas de la capital. Otros consideran que será muy complicado eliminarla, a pesar de que muchas invasiones biológicas van siendo integradas por el sistema marino. El problema del alga asiática es que es incontrolable: la temperatura del mar no le influye, se adapta a poca luz, a poco oxígeno, a zonas con más salinidad y no tiene depredadores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión