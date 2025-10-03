Unos 300 civiles jurarán bandera en Benalmádena ante 200 legionarios

Alrededor de 300 personas jurarán lealtad a España este sábado en Benalmádena en el marco del acto de la jura de la bandera para civiles ... que ha organizado el Ministerio de Defensa en la provincia, y que este año se celebrará en esta localidad de la Costa del Sol. Será a partir de las 12.00 horas en la plaza que lleva el nombre de una de las figuras clave de la Transición, Adolfo Suárez, ubicada en Arroyo de la Miel.

Los civiles jurarán bandera ante la presencia de cerca de 200 militares del Tercio 'Alejandro Farnesio' de la Legión, de Ronda, en un acto que incluye el traslado procesional del Cristo de la Redención desde su Cofradía hasta la plaza Adolfo Suárez, donde presidirá el evento. El acto se desarrollará con la presencia de autoridades civiles y militares y más de una veintena de colectivos sociales, culturales y asociaciones, que ya han confirmado su asistencia. Además, habrá una actuación de la Banda de Música Militar de los legionarios, y un homenaje a los Caídos.

El evento ocasionará ciertas limitaciones de tráfico durante la mañana de este sábado en el entorno de plaza Adolfo Suárez. En concreto, según ha comunicado el Ayuntamiento, la calle Pepa Guerra Valdenebro estará cortada para la circulación de vehículos, excepto en su extremo oeste, donde permanecerá abierta solo para el acceso al parking. Se prevé que el corte comience a las 9.00 y se prolongue hasta la finalización del acto, en torno a las 15.00 horas.

También las calles Venus, Mercurio, Orión, Nacimiento y avenida de la Estación permanecerán cortadas al tráfico, aunque se permitirá la salida de vehículos desde los garajes, pero no el acceso. Las calles Limonero, Parra, Ciruelo y Naranjo también se verán afectadas de manera puntual, aunque el acceso de vehículos de emergencia queda garantizado en todo momento.

El parking de Pueblosol permanecerá abierto en su horario habitual, pero la entrada y salida de vehículos se hará exclusivamente por la calle Pepa Guerra Valdenebro.