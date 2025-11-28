La Junta mejora el transporte entre Fuengirola, La Cala de Mijas y Marbella con una nueva línea

El próximo 1 de diciembre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) incorporará una nueva línea de autobús. Será la denominada M- ... 060, que conectará Fuengirola, La Cala de Mijas y Marbella; una medida que, en palabras de la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, «mejorará notablemente el servicio de transporte público» entre estos municipios. «Se trata de una importante apuesta por la mejora del transporte público en la Costa del Sol», con la que se conseguirá «una oferta relevante», ha subrayado la responsable en Málaga de la Consejería de Fomento, que ha estado acompañada en la presentación de la línea por representantes de los gobiernos municipales de las tres localidades, además del director gerente del CTMAM, Javier Berlanga, y del director de la División Sur de Avanza, Rafael Durbán.

Con esta nueva línea se aumenta en un 50% el número de expediciones en transporte público entre Fuengirola y La Cala de Mijas, teniendo en cuenta que la nueva oferta se sumará a la ruta M-220 Las Lagunas-Fuengirola-Marbella. Así, se pasará de las actuales 64 expediciones de lunes a viernes en días laborales a 96 expediciones en el tramo Fuengirola-La Cala de Mijas.

El corredor Fuengirola-Marbella cuenta con 2,1 millones de viajeros anuales, y con la nueva ruta el tramo Fuengirola-La Cala pasará de 64 a 96 expediciones de lunes a viernes

La nueva línea contempla la inclusión de una parada en el núcleo de la costa mijeña, «potenciando así el servicio ofrecido hasta ahora y dando mejor cobertura a los usuarios, especialmente considerando el elevado número de viajeros que se desplazan dentro del ámbito del Consorcio», apuntan desde la delegación territorial.

En este sentido, la delegada de Fomento ha destacado que con la implantación de la nueva línea el número de viajeros beneficiados del corredor Fuengirola-Marbella es de 2,1 millones de viajeros anuales.

La necesidad de ir a más

La concejala de Movilidad de Fuengirola, Isabel González, se ha mostrado satisfecha por la puesta en marcha de esta nueva línea, que ha calificado como «una gran ventaja y una demanda que ya se ha llegado a conseguir». Asimismo, ha valorado «la apuesta por un modelo de transporte accesible, fácil y cómodo para todos».

El concejal de Infraestructuras de Mijas, Juan José Torres, ha resaltado especialmente que la nueva línea tenga una parada en La Cala de Mijas, algo «tan importante para nuestro municipio», ha dicho. «Es una zona del municipio con gran población, mucha urbanización alrededor, que tienen mucho interés en disfrutar de esta línea de transporte. Con la problemática tan grande que tenemos de movilidad en la Costa del Sol, incentivar el transporte público es vital para nuestro municipio», ha apuntado el edil de Infraestructuras mijeño.

Por último, el director general de Movilidad del gobierno municipal de Marbella, Baldomero León, ha asegurado que con la nueva línea impulsada por el Consorcio, «de alguna forma se toma conciencia de que el área metropolitana va más allá, a toda la Costa del Sol y a Marbella». León, además, ha expresado la disposición del Ayuntamiento de la localidad a colaborar para que salgan adelante nuevas iniciativas de transporte público.