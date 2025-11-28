Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales, ha presentado en Las Lagunas de Mijas la línea junto a ediles y representantes de los gobiernos de Fuengirola, Mijas y Marbella y de la empresa Avanza. SUR

La Junta mejora el transporte entre Fuengirola, La Cala de Mijas y Marbella con una nueva línea

El 1 de diciembre entrará en servicio la ruta M-060 del Consorcio, que unirá las tres localidades

José Carlos García

Mijas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:00

El próximo 1 de diciembre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) incorporará una nueva línea de autobús. Será la denominada M- ... 060, que conectará Fuengirola, La Cala de Mijas y Marbella; una medida que, en palabras de la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, «mejorará notablemente el servicio de transporte público» entre estos municipios. «Se trata de una importante apuesta por la mejora del transporte público en la Costa del Sol», con la que se conseguirá «una oferta relevante», ha subrayado la responsable en Málaga de la Consejería de Fomento, que ha estado acompañada en la presentación de la línea por representantes de los gobiernos municipales de las tres localidades, además del director gerente del CTMAM, Javier Berlanga, y del director de la División Sur de Avanza, Rafael Durbán.

