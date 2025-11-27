Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Control de la Policía Local en la calle Marconi, en el centro de Fuengirola. SUR

Fuengirola refuerza los controles de los patinetes tras haber multado este año a 600 conductores

El Consistorio reconoce que la cifra indica la existencia de un «problema» y trabaja ya en la elaboración de una ordenanza que hará obligatorio el uso del casco

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:59

El Ayuntamiento de Fuengirola está reforzando la seguridad vial en la ciudad con controles «específicos y aleatorios» sobre el uso de patinetes y una campaña ... de concienciación e información de las normas de tráfico que deben cumplir los usuarios de estos vehículos de movilidad personal, según ha anunciado la concejala de Movilidad, Isabel González, quien ha destacado la creciente presencia de estos vehículos en el día a día urbano.

