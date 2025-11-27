Fuengirola refuerza los controles de los patinetes tras haber multado este año a 600 conductores

El Ayuntamiento de Fuengirola está reforzando la seguridad vial en la ciudad con controles «específicos y aleatorios» sobre el uso de patinetes y una campaña ... de concienciación e información de las normas de tráfico que deben cumplir los usuarios de estos vehículos de movilidad personal, según ha anunciado la concejala de Movilidad, Isabel González, quien ha destacado la creciente presencia de estos vehículos en el día a día urbano.

«La utilización del patinete eléctrico aumenta cada año como alternativa rápida, eficiente y cómoda para desplazarse por la ciudad. Sin embargo, este crecimiento también supone un reto, porque se trata de un vehículo más y, como tal, debe cumplir las normas de tráfico», ha subrayado González. En este sentido, ha recordado que estos vehículos no pueden circular por las aceras ni por las calles peatonales, y que su uso está restringido exclusivamente a la calzada.

«Las denuncias reflejan que somos conscientes del problema y de la necesidad de informar y concienciar a los usuarios para garantizar un uso seguro y responsable de estos vehículos» Isabel González Concejala de Movilidad

La concejala ha señalado que, en lo que va de año, se han interpuesto cerca de 600 denuncias por incumplimientos relacionados con el uso de patinetes eléctricos. «Estas cifras reflejan que somos conscientes del problema y de la necesidad de informar y concienciar a los usuarios para garantizar un uso seguro y responsable de estos vehículos», ha apuntado la edil. Para ello, el Ayuntamiento fuengiroleño está desarrollando esta campaña con la participación de la Policía Local, que «está llevando a cabo controles específicos y aleatorios en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas de circulación».

González ha recalcado que estos controles tienen un carácter esencialmente preventivo: «Queremos dejar muy claro que no existe un afán recaudatorio; al contrario, el objetivo es informar y recordar a las personas que utilizan patinete cuáles son sus obligaciones como usuarios de un vehículo».

Cambio de normativa

La edil también ha avanzado que, a partir de enero de 2026, entrarán en vigor nuevas exigencias para los usuarios de patinetes eléctricos, entre ellas la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil y la inscripción del vehículo en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas medidas se suman a las ya vigentes, como la prohibición de superar los 25 km/h, de circular por las aceras o de transportar a dos personas en un mismo patinete.

«Desde el Ayuntamiento, además, queremos avanzar en materia de seguridad y estamos trabajando en una nueva ordenanza municipal para establecer la obligatoriedad del uso del casco, un elemento esencial de protección», ha añadido.

González ha concluido agradeciendo la colaboración ciudadana y el trabajo de la Policía Local: «Nuestro objetivo es reforzar la seguridad vial y avanzar hacia una ciudad más segura y más ordenada. Gracias al compromiso de todos, podremos garantizar un uso responsable de los patinetes eléctricos y convivir mejor en nuestras calles».