Fuengirola tendrá 100% de alumbrado LED antes de final de año

El Ayuntamiento de Fuengirola alcanzará antes de que finalice el año un cien por cien de implantación de tecnología LED en su red de alumbrado ... público. El Consistorio puso en marcha esta tarea el pasado mes de mayo con el inicio de la prestación del contrato licitado para llevar a cabo esta iniciativa, y en el que se incluye también el mantenimiento durante los próximos quince años. Desde entonces se han renovado ya 4.007 luminarias.

En cifras totales, Fuengirola cuenta ya con más de 11.000 luminarias sustituidas, lo que equivale al 90 por ciento del total de la red de alumbrado público (13.300 farolas). Según los informes técnicos, una vez implementado en su totalidad, supondrá una reducción del consumo eléctrico anual de 1.600.000 kilovatios hora, así como una disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera de unas 500 toneladas.

«En mayo iniciamos el ilusionante proyecto en todo el alumbrado de la ciudad; avanzamos hacia el objetivo 100% eficiencia energética en nuestra ciudad y la prestación de un servicio eléctrico de calidad, acorde a las necesidades de una ciudad como Fuengirola. De nuevo, la innovación al servicio de los fuengiroleños», ha apuntado la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula.

La apuesta por la tecnología led del Consistorio fuengiroleño en el 100% de la localidad será una realidad, según la previsión de los responsables técnicos del servicio, antes de que finalice el año, de modo que el consumo anual máximo pasará a ser de 1.845.696 kWh.

Casi 5.600 farolas

El pliego de esta prestación especifica que es la Empresa de Servicios Energéticos (ESE) la encargada de implantar esta tecnología en los dispositivos lumínicos públicos que aún utilizan otro sistema, durante el primer año de contrato. Igualmente, también se ocupa del mantenimiento, reparación y conservación de toda la red de alumbrado municipal.

El presupuesto de este servicio, que fue adjudicado a la sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA asciende a 11,85 millones de euros por un plazo de quince años. De dicha cantidad económica, la sociedad adjudicataria tendrá que dedicar 5,46 millones de euros a la adquisición de los medios para sustituir a LED las cerca de 5.600 farolas que aún no se rigen por este sistema.