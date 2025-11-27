Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La acusada en el juicio junto al alcalde de Estepona, C.P.B, con abrigo blanco, junto a su abogada, saliendo del Juzgado de Estepona. Josele.

La Fiscalía pide que siga el procedimiento contra García Urbano mientras el alcalde de Estepona solicita el archivo

José María García Urbano ha ingresado en la cuenta del Consistorio de su bolsillo la cantidad que la investigada percibió

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:57

El procedimiento judicial contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano y C.P.B, la mujer contratada por Ayuntamiento en 2023 que cobró ... dos mensualidades sin que conste que acudiera a su puesto de trabajo, ha tenido un nuevo capítulo. la Fiscalía ha pedido al juez titular del juzgado número 5 de la ciudad, Iñigo Villar Gómez, que continúe el proceso por presunta malversación de fondos públicos, mientras que las defensas han solicitado que el procedimiento sea sobreseído.

