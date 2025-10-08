Finalizadas las obras de renovación de once de los dieciocho parques infantiles de Estepona

La primera fase del plan de renovación de parques infantiles del término municipal de Estepona ha concluido en 11 de los 18 parques existentes. Así ... lo informan fuentes municipales que aseguran que «este plan se encuentra ejecutado al 60 por ciento, cumpliendo el objetivo de poner en perfecto estado de uso y seguridad los espacios destinados al ocio infantil».

Los que ya se encuentran finalizados al 100% son los ubicados en Plaza de las Nieves en Cancelada; Plaza de la Concordia y el de la Tenencia de Alcaldía en Isdabe; los de las barriadas Blas Infante y Picasso; el situado en la avenida Andalucía; el parque del Abuelo en la calle Ortega y Gasset; el del Parque del Ángel; los parques de las calles Santiago Apóstol y Congreso y el de la Plaza del Ajedrez.

Quedarían pendientes de ejecutar en las próximas semanas el parque infantil situado en la guardería municipal de Cancelada, el ubicado en la Plaza de los Pescadores, el de Altos de Guadalobón, el de Jardín de la Vega, el del parque Ferial y Deportivo y el de la Plaza de la Comunicación, habiendo ya comenzado los trabajos de mejora del parque infantil de calle Espronceda.

Fuentes municipales han informado de que «las obras suponen una inversión total de más de 7.500 euros, procediendo a sustituir las baldosas de goma por pavimentos continuos de seguridad de caucho y la retirada de los elementos de juego en mal estado y en algunas zonas sin área de seguridad en su perímetro se está instalando un cerramiento de vallas metálicas de colores, con el fin de modernizar todas las áreas de juego con seguridad para nuestros pequeños».