Estepona mejora la seguridad de los caminos rurales con nuevas obras en La Pileta

El Ayuntamiento de Estepona continúa desarrollando su plan de mejora de la seguridad en la red de caminos rurales y en esta ocasión ha empezado ... en el camino de La Pileta, que conecta la zona de Monterroso con el cementerio municipal Santo Cristo de la Vera Cruz.

«En este punto, estamos construyendo un muro de escollera de 30 metros de longitud y tres metros de altura para reforzar la estructura de contención de la vía, deteriorada tras los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias del pasado año», informó la titular del área de Infraestructuras (Fomento, Infraestructuras y Turismo, FIT), Ana María Velasco.

Velasco añadió que «la actuación permitirá garantizar la estabilidad del firme, evitar nuevos desprendimientos y aumentar la seguridad de los usuarios. Esta intervención se suma a las ya ejecutadas en los caminos de La Cala y Loma de Atanasio, así como a la que actualmente está en marcha en Huertas del Padrón».

Los trabajos, con una inversión de 35.000 euros (IVA incluido), han comenzado con el saneamiento del área afectada, la retirada de la tierra desprendida y la aportación de zahorra nueva. «En los próximos días se procederá a la construcción del muro de escollera y, posteriormente, se aplicará una capa de hormigón en la zona de rodadura. También se han limpiado las cunetas para mejorar el drenaje del camino», afirmó Velasco.

El Ayuntamiento ha adelantado además que tiene previsto continuar con nuevas actuaciones en otros caminos rurales centradas en la estabilización del terreno y en mejoras del drenaje longitudinal y transversal para reforzar la seguridad en toda la red viaria rural del municipio.