Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Espacio deportivo en Nueva Atalaya donde se ubicarán las nuevas pistas de pádel. SUR.

Estepona ampliará su red de instalaciones deportivas gratuitas con nuevas pistas de pádel en Nueva Atalaya

El ayuntamiento destinará más de 90.000 euros a su construcción

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:15

El Ayuntamiento de Estepona va a ampliar la red de instalaciones deportivas gratuitas al aire libre en la ciudad con la construcción de dos nuevas ... pistas de pádel en la zona de Nueva Atalaya, en el extrarradio de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estepona ampliará su red de instalaciones deportivas gratuitas con nuevas pistas de pádel en Nueva Atalaya

Estepona ampliará su red de instalaciones deportivas gratuitas con nuevas pistas de pádel en Nueva Atalaya