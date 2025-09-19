Estepona ampliará su red de instalaciones deportivas gratuitas con nuevas pistas de pádel en Nueva Atalaya

El Ayuntamiento de Estepona va a ampliar la red de instalaciones deportivas gratuitas al aire libre en la ciudad con la construcción de dos nuevas ... pistas de pádel en la zona de Nueva Atalaya, en el extrarradio de la ciudad.

«Esta iniciativa forma parte del compromiso municipal por fomentar el deporte y la vida saludable, facilitando espacios deportivos accesibles, modernos y funcionales para el disfrute de todos los vecinos», aseguran fuentes municipales.

Las nuevas pistas estarán ubicadas en una parcela de aproximadamente 400 metros cuadrados y se sumarán a las instalaciones deportivas ya existentes en la zona, que incluyen una pista de pádel y una pista polideportiva destinada a la práctica de fútbol sala, baloncesto y otras modalidades deportivas. «De este modo, se mejorará la oferta deportiva y responder a la creciente demanda de espacios para la práctica de pádel en Estepona», según dichas fuentes.

El proyecto, que saldrá próximamente a licitación con un presupuesto superior a los 90.000 euros, contará con un plazo de ejecución de obras de tres meses tras su adjudicación. «La construcción de estas nuevas pistas no solo ampliará las opciones para la práctica deportiva, sino que también contribuirá a dinamizar la zona y fomentar la integración social a través del deporte».

«El Ayuntamiento apuesta por ofrecer instalaciones de calidad en todas las áreas de Estepona, garantizando el acceso gratuito al deporte como herramienta para mejorar la salud y el bienestar de la población», concluyen.