Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. SUR

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias

«La tasa de basura será diferente en función de donde vivamos»

El 'número 2' de la Federación de Municipios alerta del tratamiento desigual que se avecina con el pago del servicio de recogida de residuos

José Carlos García

José Carlos García

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:12

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y funcionario del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, pero Luis Martínez- ... Sicluna (Madrid, 1963) es también un veterano de la política. Ha ocupado cargos en los ministerios de Presidencia y de Trabajo y Seguridad Social y en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido asesor parlamentario, jefe de Gabinete en la Presidencia de la Asamblea madrileña, subdelegado del Gobierno en la capital española, y viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y en septiembre de 2023 se convirtió en secretario general de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), o lo es lo mismo, el 'número 2' de la organización que representa a las administraciones locales.

