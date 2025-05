Las duchas volverán a estar activas en las playas de Benalmádena

El alcalde, Juan Antonio Lara, firma un bando en el que anuncia que mantendrá las medidas de ahorro y uso responsable de recursos hídricos en ... la prestación de servicios municipales, a pesar de que, con el levantamiento de las restricciones, el municipio tiene una dotación máxima de hasta 250 litros por habitante y día. No obstante, esta será revisada en función de la situación hidrológica por el Gobierno andaluz, tras el paso de escasez por la sequía al de normalidad, tras las fuertes lluvias de los últimos meses.

En este contexto, el Gobierno municipal va a mantener una serie de medidas. En las duchas en las playas, el bando establece que se permitirá el uso de duchas públicas y lavapiés, siempre que cuenten con dispositivos de ahorro, preferentemente del tipo «pulsador de tensión» o en su defecto, pulsador temporizado, sensores o dispositivos de análoga función.

En limpieza viaria se apostará de manera preferente por el uso de agua no potable, y, en caso de que no se dispusiese de este recurso, se utilizarán hidrolimpiadoras. En lo que se refiere al funcionamiento de surtidores públicos para beber que cuenten con un sistema de «pulsador de tensión», o bien temporizado, sensores o dispositivos de análoga función, estos se mantendrán, al igual que las fuentes ornamentales mantendrán su llenado con agua no apta para consumo humano.

También se mantendrán medidas ya implementadas en el riego de zonas verdes, favoreciendo los usos de recursos no aptos para el consumo humano y, cuando estos no existan, se podrá emplear agua apta para el consumo. En estos casos se reducirá la frecuencia de riego a un día a la semana, ampliándose a dos riegos semanales para áreas concretas que lo requieran para el correcto mantenimiento y protección de la vegetación y arbolado.

Desde la concejalía de Agua, que dirige el edil Juan Olea, se informa a los ciudadanos de que se seguirá realizando un control y revisión de los consumos por parte de los organismos competentes, con el objetivo de no superar la limitación establecida de 250 litros por habitante y día, pudiéndose reactivar las restricciones previas si se superase el límite indicado.

Del mismo modo, el Ayuntamiento apela a ciudadanía a continuar haciendo un uso responsable, solidario y eficiente del agua, revisando sus instalaciones para evitar posibles fugas y aplicando todas las medidas posibles para evitar consumos excesivos. Además, la empresa municipal de aguas, Emabesa, mantiene operativo sus teléfonos (900 102 248) y otros canales de información y comunicación para notificar averías, fugas, facilitar información y presentar denuncias.

El Ayuntamiento continuará también con la difusión de consejos a la ciudadanía para reducir el consumo y hacer un uso responsable de este importante recurso, se seguirán impulsando medidas para reducir las fugas, la implantación de la digitalización de las redes y mejora de la eficiencia de la red.