Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El astrofísico y músico Daniel Guirado se convertirá en el carismático Dr. X +. SUR

El CSIC llega a Fuengirola con un espectáculo navideño que fusiona ciencia, arte y emociones

La ciudad ha sido una de las cinco elegidas en España para escenificar una propuesta en la que habrá teatro, música y experimentos

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Fuengirola ha sido elegida como una de las cinco localidades españolas a las que llegará la quinta edición del programa navideño CSIC X+, una iniciativa ... del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que presenta un espectáculo itinerante que fusiona ciencia y arte a través de las emociones. La propuesta, titulada 'La buena energía X', llegará el domingo 14 de diciembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola, que se transformará en un particular laboratorio en el que experimentar la ciencia en directo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  3. 3 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  4. 4 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  5. 5 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  6. 6 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  9. 9 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  10. 10

    La Junta no pone fecha aún al plan que podría permitir el salto de la Ronda Este en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El CSIC llega a Fuengirola con un espectáculo navideño que fusiona ciencia, arte y emociones

El CSIC llega a Fuengirola con un espectáculo navideño que fusiona ciencia, arte y emociones