El CSIC llega a Fuengirola con un espectáculo navideño que fusiona ciencia, arte y emociones

Fuengirola ha sido elegida como una de las cinco localidades españolas a las que llegará la quinta edición del programa navideño CSIC X+, una iniciativa ... del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que presenta un espectáculo itinerante que fusiona ciencia y arte a través de las emociones. La propuesta, titulada 'La buena energía X', llegará el domingo 14 de diciembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola, que se transformará en un particular laboratorio en el que experimentar la ciencia en directo.

Allí, unos personajes muy intrépidos guiados por el carismático Dr. X+ —interpretado por el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y músico Daniel Guirado— conducirán al público por un viaje trepidante a través de todo tipo de fenómenos estudiados por el CSIC, como las zonas polares, los océanos, las ondas sonoras, el cerebro humano o los eclipses.

El espectáculo contará en Fuengirola con la participación de Pablo Lozano, del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), y la filóloga Montserrat Benítez, de la Escuela de Estudios Árabes (EEA-CSIC). Las inscripciones pueden realizarse en una nueva página web, csicxmas.com, que CSIC acaba de lanzar y en la que también hay espacio para experimentos, consejos y juegos científicos.

En la web, familias, docentes y personas curiosas de todas las edades pueden acceder a vídeos en los que el Dr. X+ compartirá experimentos y consejos, así como a relatos y desafíos creados por el equipo de X+