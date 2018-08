Crisis en el gobierno de Mijas por un mensaje de Facebook El pacto de gobierno Cs-PSOE cumplirá dos años en septiembre. / Iván Gelibter Crónica política La recriminación del portavoz de Cs, Andrés Ruiz, al PSOE por una «mala gestión» hace 13 años a cuenta de una información sobre los terrenos del CEIP Jardín Botánico evidencia una fractura interna entre dos partidos que gobiernan de forma autónoma cada una de sus concejalías IVÁN GELIBTER Martes, 7 agosto 2018, 00:28

Aún quedan cerca de diez meses para las elecciones municipales, pero en este tiempo los pactos de gobierno en los distintos municipios de la provincia de Málaga podrían resentirse con la necesidad imperiosa de las candidaturas de diferenciarse de cara al votante.

De entre todas estas ciudades sin mayoría absoluta, Mijas registra la situación más singular. Ciudadanos tiene en su poder la que es la mayor alcaldía de toda España a pesar de contar con solo cinco concejales tras haber quedado en tercera posición. Junto a ellos gobierna el PSOE y sus siete ediles, que con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ven con algo más de optimismo la convocatoria electoral de 2019. Hasta ahora, este pacto firmado en septiembre de 2016 después de unos meses fallidos de gobierno Cs-PP y Cs en solitario había funcionado –al menos de cara a la galería– con un sistema algo complejo: las concejalías gobernadas por cada formación tienen su propio presupuesto y se toman decisiones prácticamente en solitario, lo que también se traducía en una estrategia de comunicación que se asemejaría a dos ayuntamientos paralelos.

Sin embargo, un comentario realizado en Facebook por el portavoz de Ciudadanos y concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, en el que criticaba la gestión de otros gobiernos del PSOE ha abierto una pequeña caja de Pandora, que si bien no amenaza –de momento– con una ruptura del acuerdo de gobierno, sí ha dejado en evidencia una relación que no goza de tan buena salud como parecía.

El pasado fin de semana, un medio de comunicación daba cuenta de una información –también publicada por SUR– en el que el Consistorio anunciaba que se había iniciado el proceso de expropiación de los terrenos del Colegio Jardín Botánico de la localidad para facilitar la ampliación del mismo. Dicho centro fue construido hace 13 años sobre unos terrenos privados que ahora se encontraban embargados, por lo que la gestión de dicha expropiación por parte de la concejalía de Urbanismo (Cs) había sido imprescindible para mantener el centro abierto.

El edil de Urbanismo y portavoz de Cs, Andrés Ruiz. / Iván Gelibter

En esta información, el medio de comunicación en cuestión había utilizado una fotografía del edil de Educación (Hipólito Zapico, PSOE) para ilustrar el texto. Preguntado por esta cuestión, Andrés Ruiz escribió en la citada red social:«Jajajajaja. Poli (Zapico) sale en una foto en la que la noticia es una crítica a su propio partido. Es lo que tiene darle más importancia a la foto que resolver problemas gestionando. Su partido hizo el colegio hace 13 años en una parcela privada. Lo que tenéis que hacer es dar gracias a que se ha evitado que el embargo que pesa sobre la parcela no se haya hecho efectivo, si no los niños estaban en la calle recibiendo las clases». Ante ello, Ruiz terminaba la reflexión con esta frase:«Ejemplo de cómo gestiona el bipartidismo».

A partir de la publicación de este texto, la captura de pantalla del mismo empezó a correr como la pólvora en las redes sociales, entre ellas en algunos grupos de Facebook de Mijas que cuentan con más de 20.000 personas. El ataque a los socios de gobierno de una manera tan evidente había sorprendido tanto a los propios simpatizantes de Ciudadanos como a los del PSOE y al resto de vecinos, que observaban en directo la grieta entre los socios de gobierno.

Preguntado por esta cuestión en el día de ayer, fuentes de Cs en el gobierno no solo no se retractaron de este comentario, sino que lo explicaron señalando que Ruiz había realizado una apreciación en Facebook sobre una noticia que ha dado lugar a «malas interpretaciones en el seno del municipio y en las redes sociales». Así, argumentan que la intención del concejal no era otra que poner en valor la labor de Urbanismo que ha sido el departamento que ha estado trabajando para desatascar un problema que viene heredado desde hace alrededor de 13 años.

A pesar de ello, sostienen que en ningún momento se trata de abrir ninguna crisis de gobierno, sino de verter «una opinión personal en el seno de la libertad de expresión enfocado, principalmente, a lo que el edil considera una gestión deficiente de otro gobierno anterior que permitió la construcción de un colegio en una parcela privada». Desde el partido naranja, eso sí, insisten en que ambas formaciones han demostrado que son capaces de llegar a entendimientos por el bien de los vecinos pero que ello no exime que se trate de fuerzas políticas «diferentes» con ideas y formas de gobernar «distintas».

Por último, insisten en que el edil no le da mayor importancia a la polémica suscitada por el comentario en redes sociales y que considera que lo «realmente importante» es el trabajo en pro de los vecinos que es lo que ha llevado a cabo Ciudadanos desde que entrara al gobierno en 2015.

En el PSOE, en cuyo seno el comentario no ha gustado, las fuentes fuentes consultadas se mostraron sorprendidos por esta salida de tono y realizaron su propia valoración de los hechos. «No entendemos esta obsesión por criticar el bipartidismo, máxime cuando este partido (Cs) ha pactado con ambos para estar en el gobierno del municipio. La primera vez alzándose con la alcaldía gracias al apoyo del PP, y ahora con el pacto de gobierno alcanzado con el PSOE que ha supuesto la gobernabilidad y estabilidad de un municipio tan complejo como es Mijas», aseguran.

Estas fuentes resaltan que la gobernabilidad no es una competición. «Aquí lo importante son los mijeños y las mijeñas, nuestra prioridad ha sido desde el primer momento la de dar respuesta a las necesidades de presente y futuro de nuestros vecinos y en esa línea vamos a seguir trabajando dejando a un lado los protagonismos», sentencian.

Por su parte, desde el PP (el único partido en la oposición real tras el pacto del gobierno con CSSP) sostienen que esta «salida de tono» evidencia la «fuerte división interna» que existe. «Lo que más preocupa al PP es que esta profunda brecha entre los partidos está afectando a los servicios que el Ayuntamiento debe prestar a los vecinos. La absurda competitividad y rivalidad existente entre los concejales por motivos tan ridículos como no salir en una foto, unido al nulo liderazgo y capacidad de gestión de Maldonado, están ocasionando un perjuicio sin precedentes al Consistorio mijeño», aseguran.