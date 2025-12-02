Todos los centros educativos de Fuengirola mejorarán la climatización de sus aulas durante este curso escolar

Todos los centros educativos públicos de Fuengirola —colegios, institutos, Escuela Oficial de Idiomas y Conservatorio Profesional de Música— acometerán mejoras en la climatización de sus ... aulas durante el presente curso escolar. Así lo ha anunciado esta mañana la concejala de Educación, Carmen Díaz, quien ha detallado que la Junta de Andalucía ha destinado 418.712,49 euros a estas actuaciones para optimizar el confort térmico y la eficiencia energética. Cada centro deberá elaborar su propio proyecto, adaptado a sus necesidades específicas, en coordinación con el Ayuntamiento.

Durante una visita realizada hoy al CEIP Sohail, Díaz ha explicado que «la Junta de Andalucía ha concedido una subvención a los centros escolares de toda la comunidad autónoma para mejorar el confort térmico en los centros públicos. En el caso de Fuengirola, hablamos de más de 418.000 euros que ya están ingresados en las cuentas de los centros, que ahora deben ejecutar sus proyectos antes de que finalice el curso escolar».

La edil ha recordado que mañana miércoles día 3 se celebrará la reunión mensual que la alcaldesa mantiene con los directores de los centros educativos de la ciudad, en la que «la climatización será el tema principal a abordar». En este sentido, ha subrayado que «los centros escolares son de titularidad municipal y, según indica la circular remitida por la Junta de Andalucía, al ser el Ayuntamiento propietario de los terrenos y edificios, es necesaria una coordinación estrecha para el desarrollo de los proyectos».

Viabilidad

Díaz ha añadido que el Ayuntamiento lleva varias semanas trabajando para clarificar qué actuaciones son viables en cada centro y de qué manera puede colaborar la administración local. «Por ejemplo, si un colegio opta por instalar aparatos de aire acondicionado, en muchos casos será necesario incrementar la potencia eléctrica contratada por el Ayuntamiento», ha apuntado.

Gracias a esta inversión, los once colegios públicos de la ciudad (Los Boliches, Sohail, Picasso, Andalucía, Acapulco, El Tejar, Syalis, Miguel de Cervantes, Santa Amalia, Azahar y Valdelecrín), los seis institutos (Número 1, Ramón y Cajal, Eduardo Janeiro, Los Boliches, Las Salinas y Mercedes Labrador), además de la Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio Profesional de Música Costa del Sol, contarán este curso con actuaciones destinadas a mejorar la climatización de sus instalaciones.