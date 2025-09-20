De las campañas de Loewe a las fiestas de Fuengirola: la Feria del Rosario ya tiene cartel

El Ayuntamiento de Fuengirola sigue calentando motores para la celebración de sus fiestas patronales. Después de desvelar que el inflencer fuengiroleño Edgard Caro Casado, conocido ... como 'Sensillo con S', será el pregonero de la Feria del Rosario, este viernes por la noche hizo lo propio con el cartel de los festejos patronales. Su autor es José Carlos Buendía, un diseñador gráfico que ha trabajado para marcas como Loewe o Agua de Sevilla, y que ha sido cartelista de importantes ferias, como la de Sevilla,

Haciendo uso de tonos claros y cálidos, y utilizando los colores del sol y del mar, Buendía ha apostado por representar al caballo de la feria fuengiroleña, por un oleaje que simula un traje de sevillanas y un clavel, con un fondo en el que destaca la corona de la Virgen del Rosario y el castillo Sohail situado a sus pies.

«Alegría, tradición y luz; eso es nuestra Feria, y todo eso está magníficamente representado en este cartel», apuntó la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en el acto celebrado en la Plaza de España para dar a conocer el cartel. Esos «elementos que irradia» la Feria de Fuengirola podrán verse del 6 al 12 de octubre.