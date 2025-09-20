Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Fuengirola y el autor del cartel con su obra. SUR

De las campañas de Loewe a las fiestas de Fuengirola: la Feria del Rosario ya tiene cartel

El diseñador José Carlos Buendía, que ha trabajado para grandes marcas, firma la imagen de los festejos patronales fuengiroleños

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:25

El Ayuntamiento de Fuengirola sigue calentando motores para la celebración de sus fiestas patronales. Después de desvelar que el inflencer fuengiroleño Edgard Caro Casado, conocido ... como 'Sensillo con S', será el pregonero de la Feria del Rosario, este viernes por la noche hizo lo propio con el cartel de los festejos patronales. Su autor es José Carlos Buendía, un diseñador gráfico que ha trabajado para marcas como Loewe o Agua de Sevilla, y que ha sido cartelista de importantes ferias, como la de Sevilla,

