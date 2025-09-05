Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García, con un grupo de niños. SUR

Benalmádena estrena el renovado estadio Francisco Alarcón 'Isco'

Junta y Ayuntamiento han invertido 372.000 euros en el cambio de césped artificial y la mejora de las instalaciones

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:07

Después de una inversión de 372.000 euros y tres meses y medio de trabajos, Benalmádena estrena su renovado estadio al que da nombre uno ... de sus hijos más ilustres, el futbolista Francisco Alarcón 'Isco'. El campo cuenta con un nuevo césped artificial y una serie de mejoras integrales demandadas por los clubes y deportistas locales, y estará listo para que este domingo acoja los primeros partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  6. 6

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  7. 7

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  8. 8

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  9. 9

    A la búsqueda del enigma de un gran edificio de la Málaga fenicia: arranca la nueva campaña en el Cerro del Villar
  10. 10 Cuidado con el precio de la potencia: Facua advierte del truco de algunas eléctricas para captar clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benalmádena estrena el renovado estadio Francisco Alarcón 'Isco'

Benalmádena estrena el renovado estadio Francisco Alarcón &#039;Isco&#039;