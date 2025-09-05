Benalmádena estrena el renovado estadio Francisco Alarcón 'Isco'

Después de una inversión de 372.000 euros y tres meses y medio de trabajos, Benalmádena estrena su renovado estadio al que da nombre uno ... de sus hijos más ilustres, el futbolista Francisco Alarcón 'Isco'. El campo cuenta con un nuevo césped artificial y una serie de mejoras integrales demandadas por los clubes y deportistas locales, y estará listo para que este domingo acoja los primeros partidos.

«Este gobierno municipal ha cumplido con su palabra: modernizar este estadio y tenerlo a punto para el inicio de la temporada con la nueva instalación del césped artificial, junto con una serie de actuaciones fruto de un trabajo conjunto entre administraciones», ha subrayado el alcalde, Juan Antonio Lara, quien ha agradecido también el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, que ha aportado 200.000 de los 372.000 euros de inversión, y cuyo delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga, Carlos García, ha estado presente en el estreno.

La reforma ha afectado a riego, gradas, vestuarios, agua caliente, iluminación y pavimento

«Hemos acometido una actuación largamente esperada y prometida durante años por gobiernos anteriores, una remodelación que nunca llegaba; ahora, el campo municipal cuenta con nuevo césped artificial, nueva iluminación, agua caliente y muchas otras inversiones que modernizan y dignifican estas importantes instalaciones», ha resumido el edil de Deportes, Alejandro Carretero.

Redes hidráulicas, bar y otras mejoras

Las obras han supuesto también la instalación de seis cañones de riego en sustitución de los aspersores existentes y la instalación de un nuevo grupo de presión; el soterramiento de canalizaciones y cableados existentes en superficie para marcadores y electricidad y mejoras en los módulos de vestuarios y en el graderío.

En paralelo, se ha mejorado la recogida de aguas y la conexión con la red de saneamiento e instalado un pavimento de adoquines de hormigón en el perímetro exterior norte y oeste del campo de fútbol. También se ha reutilizado parte del césped artificial retirado, que estaba en buen estado, en el lateral exterior sur del campo. Del mismo modo, se han reformado los banquillos de los equipos y se han renovado los cerramientos metálicos del campo.

A todo ello se sumará el nuevo bar del estadio, que se remodelará íntegramente; una actuación que, en palabras de Lara, «rematará la amplia batería de mejoras que se han llevado a cabo y reclamaban desde hace años los clubes del municipio».