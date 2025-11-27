Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La medida ha sido aprobada hoy por el pleno del Ayuntamiento. SUR

Benalmádena creará una oficina antiokupación que ofrecerá apoyo jurídico y técnico

La iniciativa ha salido adelante junto a propuesta para instar al Gobierno central a revisar las leyes de Vivienda y Antidesahucios

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:45

El Ayuntamiento de Benalmádena, con los votos favorables del equipo de gobierno de Juan Antonio Lara, y el grupo municipal de Vox, ha aprobado una ... moción para crear una oficina de antiokupación destinada a ofrecer asesoramiento jurídico y apoyo técnico a los propietarios y vecinos afectados por la ocupación ilegal de viviendas. Esta medida busca abordar «el creciente problema de la okupación en la región, donde Málaga se posiciona como una de las provincias con mayor número de demandas por ocupación de viviendas», según señalan desde el Consistorio.

