Benalmádena cambiará el aspecto del paseo marítimo con siete nuevas zonas de sombra

El paseo marítimo Virgen del Carmen cambiará de aspecto. El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado las obras para la instalación de siete zonas de sombra ... en el tramo situado entre las playas de Santa Ana y Malapesquera; una intervención que, según el Consistorio, «persigue crear nuevos entoldados que sustituyan a las antiguas pérgolas, que fueron demolidas en 2018 debido a su notable estado de deterioro».

«Con esta intervención vamos a transformar la imagen de nuestro paseo marítimo y vamos a dar respuesta a una antigua demanda, porque han sido muchos los vecinos y visitantes que desde que se eliminaron las pérgolas, venían reclamando nuevas zonas de sombra, espacios donde poder estar, relajarse y descansar mientras se disfruta del paseo marítimo y de sus vistas al mar», ha asegurado el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, subrayando que se trata de «un compromiso» del equipo de gobierno al que se va a dar cumplimiento.

La actuación, con un coste de 825.000 euros y financiada con fondos europeos, estará lista en un plazo de cinco meses

El proyecto, que está financiado íntegramente con fondos europeos, a través del Plan de Sostenibilidad Turística, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, tiene un presupuesto de 824.197,1 euros. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Probisa Vías y Obras SLU, y cuentan con un plazo de ejecución de 150 días.

Con velas y tiras LED

Los trabajos, que han comenzado a desarrollarse con la cimentación previa, supondrán la instalación de unos entoldados que engloban cinco zonas de mayor tamaño (80 metros cuadrados aproximadamente) con tres estructuras de distintos tamaños y dos zonas más pequeñas (60 metros cuadrados aproximadamente) formadas por dos estructuras, según ha detallado el concejal de Vías y Obras, José Luis Bergillos.

Las estructuras serán de acero con acabado final mediante lacado en blanco. Sostendrán velas de cuatro puntas a diferente altura (entre 3 y 4,50 metros) que están tejidas de material transpirable microperforado y que se solapan entre sí para impedir superficies sin sombra. Además, contarán con tiras de iluminación LED que pueden cambiar de color.

Esta actuación, ha subrayado el alcalde de Benalmádena, coincide en el tiempo con «otro proyecto muy ambicioso» que se está desarrollando actualmente y que cuenta también con «una potente» financiación europea, como es la rehabilitación del emblemático castillo de El Bil Bil, donde «por primera vez se va a aprovechar la zona anexa» para su uso público y donde se instalará «una moderna oficina de turismo, a la altura de un destino de primer nivel, como es Benalmádena». Es decir, «avanzamos en la mejora progresiva de Benalmádena Costa», ha zanjado Lara.