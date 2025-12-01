Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actuación ha comenzado con las tareas de cimentación para la colocación de las nuevas estructuras. SUR

Benalmádena cambiará el aspecto del paseo marítimo con siete nuevas zonas de sombra

El Ayuntamiento pondrá nuevos entoldados en los espacios que ocupaban las antiguas pérgolas, demolidas en 2018

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:38

Comenta

El paseo marítimo Virgen del Carmen cambiará de aspecto. El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado las obras para la instalación de siete zonas de sombra ... en el tramo situado entre las playas de Santa Ana y Malapesquera; una intervención que, según el Consistorio, «persigue crear nuevos entoldados que sustituyan a las antiguas pérgolas, que fueron demolidas en 2018 debido a su notable estado de deterioro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
  6. 6

    «Tengo pacientes de VIH en seguimiento con 84 años, que llevan 35 de infección»
  7. 7

    Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar
  8. 8 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  9. 9

    El alcalde de Málaga no tiene quien le escriba
  10. 10 Dos trenes del Cercanías entre Málaga y Fuengirola no circulan y dejan tirados a cientos de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benalmádena cambiará el aspecto del paseo marítimo con siete nuevas zonas de sombra

Benalmádena cambiará el aspecto del paseo marítimo con siete nuevas zonas de sombra