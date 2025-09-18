Benalmádena busca un solar en el Ventorrillo de la Perra para hacer un aparcamiento

El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado el proceso para adquirir un solar en Arroyo de la Miel que sirva como espacio complementario al emblemático enclave ... del Ventorrillo de la Perra, recientemente incorporado al patrimonio municipal con la llegada del gobierno de Juan Antonio Lara. El área de Urbanismo quiere «poner en valor este histórico inmueble» y dotarlo de servicios que faciliten su uso futuro, como la creación de un área de aparcamiento que «mejore la movilidad y accesibilidad en toda la zona», según ha informado el Consistorio.

De este modo, la edil del ramo, Presi Aguilera, ha subrayado que, con esta licitación, se busca un solar en el núcleo de Arroyo de la Miel, dentro de un radio de 150 metros alrededor del Ventorrillo de la Perra, con una superficie mínima de 1.425 metros cuadrados, es decir, una extensión que «permitiría disponer de espacio suficiente para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y residentes».

El objetivo es poner en valor el «emblemático» inmueble con servicios complementarios

El presupuesto base de licitación alcanza los 544.500 euros. Los licitadores podrán presentar ofertas a la baja sobre el precio unitario establecido, que asciende a 315,78 euros por metro cuadrado de suelo. Entre los requisitos exigidos por el Ayuntamiento, que ha efectuado «siguiendo el criterio técnico», el suelo debe estar clasificado como «urbano», con calificación urbanística de «subzona unifamiliar», y libre de afecciones que limiten su edificabilidad. Además, debe estar inscrito en el Registro de la Propiedad y encontrarse libre de cargas, gravámenes y ocupantes.

Sin edificaciones

En caso de que existan edificaciones en el solar, la adjudicataria será responsable de su demolición en un plazo máximo de seis meses a partir de la formalización del contrato, debiendo presentarse proyecto para obtención de licencia de obras, y ejecutándose las mismas, depositando una fianza que se determinará por los técnicos municipales. En este escenario, el Ayuntamiento benalmadense prevé la posibilidad de proceder de forma subsidiaria a la ejecución de dicha demolición, «con cargo a la fianza» en el caso de «se incumpliese el plazo fijado» para poder hacer uso del inmueble.

En la licitación, no se admiten solares en los que se encuentren construcciones que sean objeto de algún tipo de protección patrimonial, así como solares que, conforme al planeamiento vigente, se localicen en Zonas de Protección Arqueológica.

Con el impulso a este contrato, el gobierno municipal de Benalmádena asegura que «persigue dar cumplimiento a su compromiso con la recuperación y dinamización de enclaves emblemáticos» como el Ventorrillo de la Perra, ya que este solar «permitirá dotar al proyecto de servicios complementarios y mejorar la experiencia de vecinos y visitantes, garantizando así un aprovechamiento óptimo de este espacio de gran valor para la ciudad y que pervive en la memoria de muchos vecinos», según resalta el Consistorio.

Esta medida llega después de que el Ayuntamiento de Benalmádena haya conseguido la rentabilidad del proyecto del aparcamiento de Pueblosol, también en Arroyo de la Miel, cobrando un euro por aparcar todo el día y reservando plazas para alquiler de larga temporada. Los ingresos cubren el precio del arrendamiento de este parking subterráneo de tres plantas con capacidad para 692 vehículos.