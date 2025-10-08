El Ayuntamiento de Estepona renueva por un año con Avanza el contrato del transporte público

El Ayuntamiento de Estepona ha anunciado la ampliación de la partida económica destinada al transporte público y ha renovado por un año el contrato de ... concesión a la empresa Avanza por un importe de 697.634 euros, 96.000 euros más que en el ejercicio anterior.

«Se trata de dar un nuevo paso en la mejora del servicio y ello incluye reforzar los controles para asegurar el cumplimiento de los horarios de paso de los vehículos», afirman desde el Consistorio.

Lo que no habrá de momento es un aumento de líneas interurbanas, hecho que ha sido demandado repetidamente por el PSOE en varios plenos municipales, sino que se mantienen las tres líneas que vienen operando hasta ahora: Avenida Litoral-Beverly Hills; la que conecta la avenida Juan Carlos I-Hospital-Bermuda Beach y la de Estepona-Cruce Benahavís con finalización en el Ayuntamiento, .

Emma Molina, portavoz del PSOE esteponero afirma que «realmente el incremento del contrato no está asociado a una mejora del servicio porque las líneas no se amplían, que es la demanda de los usuarios desde hace tiempo, sobre todo los que usan la línea hacia San Pedro que es la más perjudicada por el gran volumen de pasajeros, que la sigue cubriendo el autobús interurbano número 79 y sigue estando colapsada».

A su juicio, «no se mejoran en este nuevo contrato los recorridos, las frecuencias, las marquesinas y la información. La zona este que es la más colapsada y en donde más gente vive, seguirá sin poder llegar a trabajar y los turistas se seguirán quedando en las paradas tirados».

Sí que se confirma desde el Ayuntamiento la sustitución de algunos vehículos actuales por otros de mayor tamaño y número de plazas que empezarán a operar en las próximas semanas, sin llegar aclarar si serán vehículos nuevos o de segunda mano.

El contrato firmado contempla que «Avanza se hace cargo del mantenimiento completo o sustitución de los vehículos y de la gestión de las quejas y sugerencias de los usuarios y desde el Ayuntamiento vamos a reforzar los controles necesarios para garantizar que el servicio se está prestando con la máxima calidad, realizando inspecciones de servicios concretos en puntos estratégicos de las rutas y con encuestas a las personas usuarias de este servicio».

Por último, desde el Ayuntamiento esteponero se está ya trabajando en la elaboración de un pliego para sacar a concurso la próxima concesión, «que se hará por un periodo más prolongado y por una cuantía mayor, con el objetivo de mejorar el servicio atendiendo la demanda al alza derivada del crecimiento de población que experimenta la ciudad y el término municipal».