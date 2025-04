Agustín, 6 años y autismo: Se queda fuera del aula TEA de su colegio por falta de plazas

Agustín tiene seis años y está diagnosticado de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde los tres va a clase en Infantil en el colegio Poeta ... Salvador Rueda de Benalmádena, el centro de mayor tamaño del municipio. Durante todo el ciclo de Infantil ha estado matriculado en la educación ordinaria porque tanto la familia como los expertos entienden que la socialización es lo que debe de primar a una edad tan temprana.

El próximo mes de septiembre, con el arranque de un nuevo curso, a Agustín le tocaría dar el salto a Educación Primaria. Antes de que llegue ese momento, desde hace ya meses, su familia viene analizando la situación de la mano de su tutora y de la orientadora del centro. «Después de evaluarlo, entre todos coincidimos en que era mejor derivarlo a un aula específica en lugar de mantenerlo en la educación ordinaria», explica su madre, Rosangel López.

El colegio Salvador Rueda cuenta en estos momentos, según los datos aportados por la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, con dos aulas específicas para niños con necesidades educativas especiales. De ellas, una es un aula TEA, es decir, pensada y formada por profesionales especializados en la materia. Dicha aula cuenta con cinco plazas dentro de un centro con un total de 1.200 alumnos. La otra aula específica cuenta con seis.

La sorpresa que se llevó la familia de Agustín fue que tras acordar entre todas las partes que lo más conveniente para el niño era ir al aula específica, «nos dicen que en nuestro centro no hay plazas y que tenemos que irnos a otro colegio», cuenta la madre, que desde entonces ha emprendido una lucha para que se aumenten los recursos específicos en este centro.

Para ellos trasladarse a otro colegio supone un problema, no solo por cuestiones logísticas de la familia, también porque Agustín tiene otro hermano en el centro, al que tendrían que cambiar también, y sobre todo porque «mi hijo es un niño fácil de llevar, salvo cuando tiene cambios de rutina. Ya nos ha roto dos televisores y un espejo y en todos los casos fue motivado por eso», explica Rosangel.

Ampliar Vista del colegio Poeta Salvador Rueda, en Benalmádena. L. Cádiz

Su madre asegura que poco a poco han conseguido que se adapte al colegio y ahora no quieren volver a pasar por ese proceso. «Hemos solicitado que se abra otra aula específica en el centro, es un colegio con muchos alumnos y nosotros no somos un caso aislado, cada vez que llegue una familia en una situación como la nuestra, no pueden decirles que se vayan a otro colegio», reclama la madre.

Con un 'maestro sombra'

La otra opción, en caso de que se nieguen a marcharse a otro centro educativo, es la de que Agustín continúe en la educación ordinaria y pase a Primaria con el resto de sus compañeros. Muchas familias con hijos con necesidades educativas especiales optan por esta variable y en tal caso, muchas financian de su propio bolsillo un 'maestro sombra', es decir, un profesional que se encarga de ayudar al alumno en todo aquello en lo que tenga dificultad. «Nosotros no podemos pagar un maestro sombra», afirma Rosangel.

«Ahora mismo estamos en fase de alegaciones, si lo que nos ofrecen para poder acceder a un aula específica es irnos a otro colegio, lo rechazamos y la única vía que nos queda es que nuestro hijo vaya a las clases ordinarias sin maestro sombra ni nada, porque no podemos asumir ese gasto», lamenta la madre.

Por su parte, desde la Delegación de Educación aseguran que «hay disponibles seis plazas vacantes de aula específica en dos centros de la misma zona de escolarización para el próximo curso 25/26, una de ellas creada recientemente. Por ello, la Delegación Territorial no tiene prevista la creación de una tercera aula específica en un mismo centro».

Reconocen que ninguna de esas plazas disponibles es en un aula TEA, pero aseguran que «las aulas específicas cuentan con los mismos recursos», esto es profesionales en pedagogía terapéutica (maestros PT) y personal técnico de integración social (PTIS).