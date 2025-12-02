Acosol invertirá 750.000 euros en la renovación del saneamiento en la barriada de Osunillas de Mijas
Los trabajos pretenden «solventar el problema que surge ante las continuas averías» que se producen en la red de abastecimiento de la zona
Mijas
Martes, 2 de diciembre 2025, 18:52
Acosol ha sacado a licitación por 751.000 euros la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en varias calles de la barriada ... de Osunillas, en Mijas, una actuación que está llamada a «solventar el problema que surge ante las continuas averías que se producen en la red de abastecimiento de la zona», según han destacado el Ayuntamiento de la localidad y la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol accidental.
Esta «modernización de la red de distribución de agua» llegará a las calles Puerto El Pino, Puerto de la Media Luna, Puerto de los Pescadores, Puerto de las Grajas, Puerto de los Castillejos, Puerto de la Breña, Puerto Málaga y el Pasaje Puerto Blanco, que suman una superficie total de actuación de 1.958 metros cuadrados.
«Se trata de una actuación fundamental para los vecinos de Osunillas, ya que va a permitir solucionar la situación de falta de abastecimiento normalizado que llevan sufriendo y reivindicando los vecinos durante años»
Juanjo Torres
Concejal de Infraestructuras de Mijas
La obra, que tiene un plazo de ejecución de 5 meses, va a consistir en la proyección de una red de abastecimiento formada por conducciones de fundición dúctil para reemplazar la red actual de fibrocemento y polietileno de alta densidad, donde el trazado de la nueva red de abastecimiento discurrirá por calzada junto a los respectivos bordillos que la delimitan.
El concejal de Infraestructuras, Juanjo Torres, esta obra ya fue revisada por la delegación y aprobada por la junta de gobierno local del Ayuntamiento. «Se trata de una actuación fundamental para los vecinos de Osunillas, ya que va a permitir solucionar la situación de falta de abastecimiento normalizado que llevan sufriendo y reivindicando los vecinos durante años».
«Es clave para el municipio; mejorará la eficiencia en el servicio, garantizará un suministro de mayor calidad, reducirá las averías y favorecerá un uso responsable del agua»
Matilde Mancha
Consejera delegada de Acosol
Por su parte, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha afirmado que esta actuación se lleva a cabo con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de Mijas. «Es clave para el municipio, ya que mejorará la eficiencia en el servicio y a su vez garantizará un suministro de mayor calidad a los vecinos de la barriada de Osunillas, reduciendo las averías, lo que nos lleva a la optimización de los recursos hídricos del municipio, favoreciendo un uso responsable del agua».
La instalación de esta red supondrá la demolición de los pavimentos de las calles afectadas. Se procederá a su sustitución por otros de las mismas características y también repondrán las arquetas y servicios afectados por la ejecución de las obras.
