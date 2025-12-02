Acosol invertirá 750.000 euros en la renovación del saneamiento en la barriada de Osunillas de Mijas

Acosol ha sacado a licitación por 751.000 euros la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en varias calles de la barriada ... de Osunillas, en Mijas, una actuación que está llamada a «solventar el problema que surge ante las continuas averías que se producen en la red de abastecimiento de la zona», según han destacado el Ayuntamiento de la localidad y la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol accidental.

Esta «modernización de la red de distribución de agua» llegará a las calles Puerto El Pino, Puerto de la Media Luna, Puerto de los Pescadores, Puerto de las Grajas, Puerto de los Castillejos, Puerto de la Breña, Puerto Málaga y el Pasaje Puerto Blanco, que suman una superficie total de actuación de 1.958 metros cuadrados.

«Se trata de una actuación fundamental para los vecinos de Osunillas, ya que va a permitir solucionar la situación de falta de abastecimiento normalizado que llevan sufriendo y reivindicando los vecinos durante años» Juanjo Torres Concejal de Infraestructuras de Mijas

La obra, que tiene un plazo de ejecución de 5 meses, va a consistir en la proyección de una red de abastecimiento formada por conducciones de fundición dúctil para reemplazar la red actual de fibrocemento y polietileno de alta densidad, donde el trazado de la nueva red de abastecimiento discurrirá por calzada junto a los respectivos bordillos que la delimitan.

El concejal de Infraestructuras, Juanjo Torres, esta obra ya fue revisada por la delegación y aprobada por la junta de gobierno local del Ayuntamiento. «Se trata de una actuación fundamental para los vecinos de Osunillas, ya que va a permitir solucionar la situación de falta de abastecimiento normalizado que llevan sufriendo y reivindicando los vecinos durante años».

«Es clave para el municipio; mejorará la eficiencia en el servicio, garantizará un suministro de mayor calidad, reducirá las averías y favorecerá un uso responsable del agua» Matilde Mancha Consejera delegada de Acosol

Por su parte, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha afirmado que esta actuación se lleva a cabo con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de Mijas. «Es clave para el municipio, ya que mejorará la eficiencia en el servicio y a su vez garantizará un suministro de mayor calidad a los vecinos de la barriada de Osunillas, reduciendo las averías, lo que nos lleva a la optimización de los recursos hídricos del municipio, favoreciendo un uso responsable del agua».

La instalación de esta red supondrá la demolición de los pavimentos de las calles afectadas. Se procederá a su sustitución por otros de las mismas características y también repondrán las arquetas y servicios afectados por la ejecución de las obras.