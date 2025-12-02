Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Plano de Acosol de la zona en la que se acometerá el proyecto. SUR

Acosol invertirá 750.000 euros en la renovación del saneamiento en la barriada de Osunillas de Mijas

Los trabajos pretenden «solventar el problema que surge ante las continuas averías» que se producen en la red de abastecimiento de la zona

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:52

Comenta

Acosol ha sacado a licitación por 751.000 euros la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en varias calles de la barriada ... de Osunillas, en Mijas, una actuación que está llamada a «solventar el problema que surge ante las continuas averías que se producen en la red de abastecimiento de la zona», según han destacado el Ayuntamiento de la localidad y la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol accidental.

