Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cueva donde se halló la estalagmita que ha permitido determinar la duración de las sequías. Mark Brenner

Sequías de hasta 13 años contribuyeron al colapso de la civilización maya

El análisis de una estalagmita permite a expertos de la Universidad de Cambridge precisar que los periodos sin lluvia proliferaron en los dos últimos siglos de esta cultura

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13

Dar con las razones por las que imperios o civilizaciones poderosas se agostan ha cautivado la atención de un sinfín de historiadores. En el caso ... del Imperio Romano, son innumerables las teorías sobre las causas que llevaron a la Ciudad Eterna a ceder su dominio sobre el Mediterráneo en la Antigüedad. Crisis económica, corrupción, debilidad militar, las invasiones bárbaras… El saqueo de Roma por los visigodos liderados por Alarico en el año 410 solo fue la confirmación de un declive que venía de atrás -si el Imperio hubiera caído durante la crisis del siglo III no habría extrañado a nadie-. Ese declive se confirmó en el año 476, cuando Rómulo Augústulo fue depuesto por el general Odoacro. De esta forma terminó el Imperio Romano de Occidente -el oriental perviviría hasta el año 1453-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  3. 3

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  4. 4 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  5. 5 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  6. 6 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  7. 7 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  8. 8 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  9. 9 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  10. 10 El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sequías de hasta 13 años contribuyeron al colapso de la civilización maya

Sequías de hasta 13 años contribuyeron al colapso de la civilización maya