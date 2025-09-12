Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El astronauta estadounidense de origen chino Leroy Chiao, ya retirado, en una foto de 2005. NASA

La NASA cierra a los ciudadanos chinos el acceso a sus programas espaciales

La medida se produce en medio de la escalada de retórica antichina bajo la administración de Donald Trump

Julio Arrieta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:13

La NASA ha dado un volantazo en la carrera espacial al bloquear, desde el 5 de septiembre de 2025, la participación de ciudadanos chinos en ... todos sus programas, incluso aunque dispongan de visados estadounidenses válidos para residir y trabajar en el país. La decisión, confirmada por fuentes internas y por la portavoz de la agencia, Bethany Stevens, supone la restricción inmediata tanto del acceso físico a los centros de investigación, laboratorios y reuniones técnicas como del uso remoto de redes y materiales digitales relacionados con la investigación aeroespacial de la NASA. Aunque hace más de una década que agencia no contrataba a ciudadanos chinos de manera directa, sí era habitual la colaboración de estos como estudiantes de posgrado, investigadores universitarios o contratistas. A muchos se les notificó sin previo aviso el fin de sus accesos digitales y la prohibición de asistir a encuentros especializados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La NASA cierra a los ciudadanos chinos el acceso a sus programas espaciales

La NASA cierra a los ciudadanos chinos el acceso a sus programas espaciales