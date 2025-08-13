Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento del despegue del Ariane 6. Efe

Europa lanza al espacio un satélite meterológico de última generación

«Con unos patrones climáticos cada vez más erráticos, nunca ha sido tan importante disponer de previsiones precisas y oportunas«, subraya la Agencia Espacial Europea

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:09

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha lanzado este miércoles el primero de una nueva serie de satélites meteorológicos que esperan marquen un salto tecnológico en ... la monitorización meteorológica y climática desde la órbita polar. El despegue del MetOp-SG-A1 –así se llama el artilugio de cuatro toneladas– se ha producido a bordo de un cohete Ariane 6 desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa.

