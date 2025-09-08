Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de Marte obtenida por el telescopio espacial Hubble. Nasa

Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra

El hallazgo es fundamental porque ofrece pistas sobre la habitabilidad del Planeta Rojo

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:14

Marte es un poco más parecido a la Tierra de lo que venían asegurando hasta ahora los científicos. Un estudio publicado este miércoles en la ... revista 'Nature' afirma que el núcleo del Planeta Rojo es sólido cuando hasta ahora todo apuntaba a que su corazón era enteramente líquido. De esta forma, al contar tanto con una parte interna sólida como con capa más externa líquida se asemejaría a lo que ocurre en las entrañas de nuestro planeta. El hallazgo es fundamental porque además de incrementar el conocimiento sobre la formación y volución de Marte, ofrece más pistas sobre su posible habitabilidad en el pasado.

