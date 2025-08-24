Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Starship, lista para despegar por décima vez. Afp

Elon Musk lanza por décima vez su cohete gigante. ¿Volverá a explotar?

La Starship despegará por décima vez en la madrugada de este lunes. Ha explotado en cinco de las nueve pruebas anteriores

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:28

En la madrugada del domingo al lunes, a eso de las 2.30 horas, Elon Musk dirigirá su mirada hacia el cielo de Texas. Para ... ese momento está previsto el despegue desde la base de Boca Chica de su cohete gigante, la Starship, un coloso de 123 metros de altura que es la piedra angular de los futuros viajes a Marte y, antes, de los planes para el regreso a la Luna. Será su décima prueba de vuelo. La pregunta que todo el sector aeroespacial y el propio Musk se hacen es si volverá a explotar, tal y como ha ocurrido en cinco de los ensayos anteriores. «Apuntando al domingo», ha escrito el magnate en su cuenta de X acompañando su mensaje de unas imágenes del cohete siendo cazado al vuelo por el Mechazilla, unas enormes garras robóticas situadas junto a la rampa de lanzamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  7. 7

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  8. 8

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte
  9. 9 ¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano
  10. 10 Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Elon Musk lanza por décima vez su cohete gigante. ¿Volverá a explotar?

Elon Musk lanza por décima vez su cohete gigante. ¿Volverá a explotar?