La Starship ha despegado a las 00.30 horas de esta pasada madrugada. Reuters

El cohete gigante de Musk vuela por fin sin explotar en el aire

La Starship, clave para el regreso a la Luna y el posterior salto a Marte, ha completado esta madrugada su décimo vuelo de prueba

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:12

Tras tres explosiones en sus últimos tres lanzamientos -y un total de cinco en sus nueve vuelos-, un estallido hace unas semanas en una prueba ... en tierra y dos aplazamientos esta misma semana, el cohete gigante de Elon Musk por fin ha logrado volar sin saltar por los aires. «¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante décima prueba de vuelo de Starship!», ha escrito en las redes sociales la compañía espacial del hombre más rico del mundo. «¡Excelente trabajo del equipo de SpaceX!», ha celebrado el propio magnate.

