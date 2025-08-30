Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación artística del spicomellus afer, cubierto de púas, algunas fusionadas con el esqueleto del animal. Matthew Dempsey

El anquilosaurio más antiguo tenía unas defensas gigantescas para pavonearse

Paleontología ·

Nuevos fósiles encontrados en Marruecos muestran cómo el «extraño» dinosaurio acorazado Spicomellus afer tenía púas de hasta un metro que le salían del cuello

Julio Arrieta

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:04

Un nuevo descubrimiento paleontológico ha revolucionado lo que sabemos sobre los anquilosaurios, el grupo de dinosaurios acorazados con cuya imagen está familiarizado el público gracias ... a su aparición en las películas de la saga 'Jurassic Park': son esos dinosaurios herbívoros cuadrúpedos que se caracterizan por su armadura ósea, con placas, espinas y, en algunos casos, una maza en la cola, que -por lo menos en las películas- usaban para defenderse de los grandes carnívoros. Un equipo de investigadores ha encontrado en Marruecos un fósil extraordinario de Spicomellus afer, que vendría a ser el anquilosaurio más antiguo conocido hasta ahora. Vivió hace más de 165 millones de años en el Jurásico Medio, y su aspecto «pone patas arriba mucho de lo que pensábamos que sabíamos sobre los anquilosaurios y su evolución».

