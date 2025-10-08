La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga y Cervezas Victoria renuevan su acuerdo de colaboración

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga y Cervezas Victoria han renovado este miércoles su acuerdo de patrocinio, acuerdo de colaboración que se desde hace ... más de una década y que ha contribuido de manera decisiva al crecimiento y la proyección de la fiesta.

El acto de firma, celebrado en la sala de eventos de la fábrica de Cervezas Victoria, ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez, y del responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, Sergio Ragel.

Gracias a este acuerdo, Cervezas Victoria seguirá siendo patrocinador oficial del Carnaval de Málaga hasta finales de 2028, manteniendo su implicación en las distintas fases del certamen, desde las preliminares del concurso hasta el cierre de las fiestas con la tradicional Boqueroná en la Plaza de la Constitución, además de otras acciones dentro del amplio programa carnavalesco.

Durante el encuentro se ha destacado la estrecha vinculación entre ambas entidades a lo largo de estos trece años de trabajo conjunto, en los que el carnaval ha experimentado un notable crecimiento en participación, difusión y reconocimiento.

El presidente de la fundación, Luis Bermúdez, ha subrayado la importancia de este acuerdo para el futuro del carnaval: «Para la Fundación es fundamental contar con el respaldo de una firma malagueña como Cervezas Victoria, que comparte con nosotros la vocación de cuidar y proyectar nuestras tradiciones. Esta alianza refuerza nuestra capacidad para seguir impulsando una fiesta que es patrimonio cultural y sentimental de toda Málaga».

Por su parte, Sergio Ragel, responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, ha mostrado su satisfacción por la renovación. «Estamos muy ilusionados por seguir acompañando a la Fundación y al Carnaval de Málaga, una celebración que forma parte de la identidad de nuestra ciudad».

Además, durante el acto la marca malagueña ha obsequiado los asistentes de la Fundacion Ciudadana del Carnaval de Málaga con un pack de botellas conmemorativas que homenajean la continuidad de la unión entre ambas entidades. Las mismas estarán expuestas en La Casa del Carnaval. También se anunció la fecha de la próxima noche carnavalera que acogerá la fábrica de Cervezas Victoria, el próximo 27 de noviembre.