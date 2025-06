Jamal Youssef, en Vélez-Málaga desde los dos años y sin papeles a los 23

Sin poder sacarse el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, abrirse una cuenta bancaria o contratar un teléfono móvil. Así vive a sus 23 ... años Jamal Youssef, un vecino de Vélez-Málaga, en un auténtico limbo jurídico y atrapado en un laberinto burocrático y judicial, por no poder ser reconocido todavía como ciudadano español.

Hijo de una marroquí, Mbarka Sadiki, y de un veleño, Ramón Muñoz, desde los dos años vive en la capital de la Axarquía. Fue acogido por su padre biológico, pero éste no lo reconoció como tal hasta que falleció su mujer, en 2018, ya que fue fruto de una infidelidad en el país alauita.

A raíz de la muerte de la madre de acogida y esposa de Ramón, fue cuando Jamal Youssef empezó el periplo judicial para conseguir obtener la nacionalidad española, tras ser reconocido como hijo biológico por su padre en una sentencia. Desde 2021 tiene un fallo judicial firme que así lo recoge, por lo que inmediatamente tiene derecho a conseguir la nacionalidad española.

«En el Juzgado 2 y en Registro Civil se pasan la pelota y se niegan a tramitar el juramento de nacionalidad» Mariano Zamora Abogado de Jamal Yousef

Pero en el Registro Civil de Vélez-Málaga y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad axárquica «se pasan la pelota y se niegan a tramitar el juramento de nacionalidad», según ha explicado a SUR este jueves el abogado de la familia, el granadino Mariano Zamora.

«Llevamos desde noviembre de 2023 esperando a que nos citen del Juzgado o del Registro Civil, pero se pasan la pelota y nos dicen que no es de su competencia», ha argumentado el letrado granadino, quien ha destacado que su cliente vive «un auténtico calvario», por estar «indocumentado». «No puede salir a la calle tranquilamente por miedo a tener algún problema con la Policía, no puede trabajar legalmente, ni cotizar, no se puede sacar el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir», ha expresado Zamora.

Recurso al Defensor del Pueblo Andaluz

Según consta en la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, el Registro Civil central dictó en noviembre de 2023 una providencia en la que insta al Juzgado número 2 de Vélez-Málaga a que acepte la comparecencia, en la que "deberá manifestar expresamente si desea adquirir la nacionalidad española y, en caso afirmativo, deberá comparecer y levantar ante el Registro Civil de su domicilio acta de opción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Código Civil".

«La sentencia lo reconoce como hijo de Ramón, y por tanto, tiene derecho a la nacionalidad española, pero ningún juzgado lo quiere reconocer como español», ha explicado el abogado, quien ha detallado que en el juzgado veleño «tardaron tres años en darnos la sentencia y como ya era mayor de edad, tenía que registrarse en el Registro Civil, pero como se negaron, tuvimos que recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz, y al final sí aceptaron enviar la sentencia al Registro Civil», ha enumerado.

Sin embargo, desde entonces no citan a Youssef para tomarle juramento como ciudadano español. «Es un caso atípico, tampoco podemos tramitarlo en la Policía Nacional porque ellos lo consideran español, por lo que no tiene la posibilidad de solicitar la nacionalidad por arraigo», ha expresado el abogado de la familia, quien ha rogado que tanto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vélez-Málaga como al Registro Civil «acepten de una vez por todas el mandamiento del Registro Civil Central, donde les dicen que le tomen jura de que quiere ser español».