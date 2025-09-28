Vélez-Málaga organiza un concurso de embellecimiento de calles, fachadas y balcones del centro histórico

Con la llegada del otoño, desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía del Centro Histórico, se va a promover la tercera edición del concurso de embellecimiento de calles, fachadas y balcones del centro histórico. ... Una actividad que premiará a los lugares que más y mejor luzcan en cada categoría y que busca la participación ciudadana para dar lustre y cariño a sus zonas habitables.

Con esta iniciativa, la Concejalía de Centro Histórico pretende la puesta en valor del centro histórico a través de distintos proyectos y propuestas enfocadas en la cultura, tradición y potenciación del patrimonio e imaginario monumental. Con este propósito ve la luz este III Concurso de Embellecimiento de Fachadas y Calles, un evento que cumple su tercera edición afianzándose como una iniciativa de participación que contribuye a realzar artísticamente las distintas localizaciones del municipio.

«Queremos que este tipo de concursos se postulen como elementos que incentiven el cuidado y embellecimiento» Juan Fernández Concejal del Centro Histórico

El certamen, impulsado por la Asociación de Medio Ambiente y Calidad de Vida para la Axarquía (AMACVA), se desarrolla de forma coordinada con la Delegación de Centro Histórico y persigue «el fomento de la intervención ciudadana en el embellecimiento y ornamentación de las calles, plazas y demás rincones singulares de Vélez-Málaga, generando una complicidad en estas labores con nuestros vecinos», ha destacado el concejal del Área, Juan Fernández (PP), en un comunicado, en el que ha desvelado las claves de la iniciativa junto a la presidenta de la asociación, Concepción Navas, y el autor del cartel del certamen, José María Jiménez.

«Queremos que este tipo de concursos se postulen como elementos que vehiculen e incentiven el cuidado y embellecimiento de nuestro pueblo, apoyen su atractivo turístico y refuercen ese carácter tradicional que forma parte indisoluble de nuestra identidad», ha proseguido el edil municipal veleño, quien espera «una alta participación para confeccionar un Centro Histórico que brille para la ocasión, gracias en gran medida a nuestra riqueza monumental y patrimonial».

Bases

El desarrollo de las bases del concurso se estipula en dos frentes marcados: por un lado el Concurso de Embellecimiento de Calles y Plazas y por otro el Concurso de Rincones, Balcones y Fachadas. En el primero de los casos, y así lo ha atestiguado Navas, «todos los vecinos podrán tomar parte debiendo inscribirse de forma colectiva, reunidos por calles», mientras que en segundo término «estará vinculado a propietarios o arrendatarios de viviendas con balcón, ventana o fachada con vistas a la calle, debiendo reunir las condiciones necesarias para ser decorado sin que ello represente peligro alguno para la vivienda ni los viandantes».

Por lo tanto, la responsable de AMACVA ha revelado en el mencionado comunicado que se dispondrán cinco categorías de inscripción: calles, plazas, rincones, fachadas y balcones. «Tendrá lugar en el mes de octubre, y deben estar montadas las escenificaciones desde el 1 al 12 de ese mes, encargándose los participantes del montaje, cuidado, mantenimiento y recogida al finalizar», ha apostillado Navas.

«Pretende preservar la estética que nos define y mantener la tipología arquitectónica tradicional de nuestros pueblos»

La inscripción es gratuita, y los interesados podrán hacerla efectiva hasta el próximo 10 de octubre, en las oficinas de la asociación y del Centro Histórico, en horario de 9.00 a 14.00 horas. También se puede efectuar mediante el teléfono 654 330 037, durante el mes de septiembre. De temática libre, el concurso «pretende preservar la estética que nos define y mantener la tipología arquitectónica tradicional de nuestros pueblos», ha apostillado el edil del Centro Histórico.

El jurado estará compuesto por miembros de la Junta Directiva de AMACVA, que recorrerán los diferentes trabajos ubicados en el Centro Histórico. Se entregarán premios en metálico a los ganadores y primeros clasificados, con un primer galardón dotado con 300 euros para los vencedores en Embellecimiento de Calles y Embellecimiento de Plazas, recibiendo una cuantía de 100 euros en las restantes categorías.