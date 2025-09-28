Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de presentación de la iniciativa en el Ayuntamiento veleño. SUR

Vélez-Málaga organiza un concurso de embellecimiento de calles, fachadas y balcones del centro histórico

El certamen promovido por el Ayuntamiento repartirá 1.350 euros en premios y los vecinos pueden inscribirse hasta el próximo 10 de octubre

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:09

Con la llegada del otoño, desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía del Centro Histórico, se va a promover la tercera edición del concurso de embellecimiento de calles, fachadas y balcones del centro histórico. ... Una actividad que premiará a los lugares que más y mejor luzcan en cada categoría y que busca la participación ciudadana para dar lustre y cariño a sus zonas habitables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vélez-Málaga organiza un concurso de embellecimiento de calles, fachadas y balcones del centro histórico

Vélez-Málaga organiza un concurso de embellecimiento de calles, fachadas y balcones del centro histórico