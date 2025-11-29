Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los estudiantes premiados por la Fundación Manuel Márquez, con el alcalde y autoridades. SUR

Torrox reconoce el talento académico con un doble Premio Manuel Márquez

Daniel Barrientos y Roberto Rubio reciben este reconocimiento educativo de más de medio siglo por sus expedientes sobresalientes en el IES Jorge Guillén

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

En el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrox se vivió en la tarde noche de este pasado sábado una escena que, a pesar de repetirse cada final de año ... , conserva intacto su simbolismo. Frente a un pequeño auditorio de familiares, docentes y responsables municipales, dos jóvenes torroxeños, Daniel Barrientos Bravo y Roberto Rubio España, recogieron el Premio de la Fundación Manuel Márquez, un reconocimiento que desde hace más de medio siglo distingue a los mejores expedientes de Bachillerato del IES Jorge Guillén. Este 2025, además, lo hicieron ex aequo, un hecho poco frecuente pero no inédito en la larga trayectoria de estos galardones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga enciende una mágica Navidad
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  4. 4 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  5. 5 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  6. 6 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad
  9. 9 Andalucía anuncia un plan ante la gripe y recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias a partir del 1 diciembre
  10. 10 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torrox reconoce el talento académico con un doble Premio Manuel Márquez

Torrox reconoce el talento académico con un doble Premio Manuel Márquez