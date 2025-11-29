Torrox reconoce el talento académico con un doble Premio Manuel Márquez

En el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrox se vivió en la tarde noche de este pasado sábado una escena que, a pesar de repetirse cada final de año ... , conserva intacto su simbolismo. Frente a un pequeño auditorio de familiares, docentes y responsables municipales, dos jóvenes torroxeños, Daniel Barrientos Bravo y Roberto Rubio España, recogieron el Premio de la Fundación Manuel Márquez, un reconocimiento que desde hace más de medio siglo distingue a los mejores expedientes de Bachillerato del IES Jorge Guillén. Este 2025, además, lo hicieron ex aequo, un hecho poco frecuente pero no inédito en la larga trayectoria de estos galardones.

La decisión del jurado, que ha valorado las calificaciones de Bachillerato y PEvAU de los aspirantes, se saldó con un empate técnico por encima de los 13 puntos. Ambos estudiantes, de 18 años, recibirán 2.000 euros, gracias a la aportación conjunta entre el Ayuntamiento torroxeño -2.800 euros- y la propia fundación -1.200 euros-.

La ceremonia, presidida por el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), contó también con la intervención del presidente de la fundación e hijo del fundador, Manuel Márquez, y del concejal de Educación, José Luis Ruiz (PP). Pocas distinciones en la provincia pueden presumir de una continuidad tan prolongada, vinculada desde 1974 a la trayectoria educativa del IES Jorge Guillén y al impulso filantrópico de su fundador, que quiso entonces facilitar el acceso a la Universidad a estudiantes de un municipio que, en aquella época, tenía aún escasas oportunidades para prolongar estudios superiores.

Medina reivindicó ese legado histórico. «Los Premios Manuel Márquez tienen un prestigio educativo muy destacado en España y Torrox es ejemplo de superación», afirmó durante su intervención. El regidor subrayó el impacto motivador de este reconocimiento: «Premios como este mandan un mensaje a los jóvenes: con esfuerzo pueden conseguir lo que quieran», añadió.

Cerrar una etapa y abrir otra

En primera fila, los dos premiados escuchaban con sonrisas discretas, acompañados de sus familias y algunos de sus profesores del Jorge Guillén. Entre las escenas habituales del acto -las fotos junto al escudo municipal, los abrazos tras el discurso, los recuerdos compartidos, se percibía un ambiente especialmente emocional, quizá por lo que supone cerrar una etapa y abrir otra.

El presidente de la fundación, Manuel Márquez, quiso recordar precisamente esa dimensión comunitaria del premio. «Los dos galardonados son grandes ejemplos de lo que sale de Torrox», afirmó. En su intervención vinculó la identidad local, tan asociada al turismo y la agricultura, con la capacidad del municipio para generar talento joven.

«Son ya más de 100 los premiados a lo largo de estos años, gente que ha recorrido el mundo, que están en puestos de responsabilidad, con grandes logros y colaboraciones con la sociedad», detalló con orgullo. Márquez expresó su voluntad de «seguir colaborando con la sociedad torroxeña, que genera mucho talento y prosperidad».

No es raro encontrar, entre los antiguos premiados, ingenieros, médicos, docentes universitarios, investigadores o profesionales del sector tecnológico repartidos por ciudades como Madrid, Barcelona, Berlín o Ámsterdam. Para muchos de ellos, el reconocimiento supuso el primer impulso económico -y moral- para iniciar estudios lejos de la Axarquía.

Daniel y Roberto, dos caminos distintos unidos por el esfuerzo

Mientras uno optó por los números y otro por la creatividad audiovisual, ambos coinciden en lo esencial: la constancia. Daniel Barrientos cursa ahora Matemáticas en la Universidad, una disciplina que siempre le atrajo. «Es un orgullo y una alegría muy grande que te reconozcan el duro trabajo de estos años», explicó tras recoger el premio. Para él, este reconocimiento supone «una motivación extra para seguir estudiando y formándome». Sueña con ser profesor y, quizá, presenciar dentro de unos años cómo otros jóvenes logran este mismo premio.

En el caso de Roberto Rubio, estudiante de Comunicación Audiovisual, la emoción llegaba desde otro lugar: el de quienes sueñan con contar historias desde las cámaras o la creación digital. «Estoy muy feliz por el reconocimiento y por ver a gente ilusionada con lo que uno puede conseguir, y sobre todo, por conseguirlo con honestidad», expresó. Dos trayectorias diferentes pero confluyentes en una misma idea: la formación como motor de futuro y la importancia de que el municipio reconozca el esfuerzo académico.

El jurado valora no solo las calificaciones, sino también el currículo, los trabajos realizados y la aspiración

Los Premios Manuel Márquez se conceden a estudiantes de Torrox que hayan cursado Bachillerato en el IES Jorge Guillén y se hayan presentado a las pruebas de acceso a la Universidad. El jurado valora no solo las calificaciones, sino también el currículo, los trabajos realizados y la aspiración de los jóvenes a continuar con estudios superiores.

Cinco décadas después, el espíritu fundacional se mantiene vivo: ofrecer un estímulo económico y social a quienes desean prolongar su formación más allá del municipio. En un contexto donde la falta de oportunidades educativas sigue siendo un reto para muchos municipios, Torrox ha conservado con orgullo este mecanismo de apoyo. Y en el salón de plenos, mientras Daniel y Roberto posaban con sus diplomas entre aplausos, parecía claro que el legado tendrá continuidad. Tal vez dentro de otros cincuenta años, nuevos estudiantes, en otro Torrox y en otro tiempo, seguirán escuchando sus nombres, celebrando que el esfuerzo merece la pena.