Torrox inspira una nueva novela de misterio: Francisco Urdiales debuta con 'El secreto del Cerro Lago'

Torrox suma desde esta semana un nuevo capítulo a su creciente vida cultural. El municipio de la Axarquía es el escenario principal de 'El secreto ... del Cerro Lago', la novela debut del escritor torroxeño Francisco Urdiales, que se presentó este pasado martes en la Biblioteca Central Miguel Hernández. La obra, de algo más de 300 páginas, combina misterio, fantasía y tradición local para levantar un relato ambientado en uno de los enclaves más reconocibles del casco histórico.

La recepción oficial del autor tuvo lugar en el Ayuntamiento, donde el alcalde, Óscar Medina (PP), destacó el valor de que un escritor local tome Torrox como base de su ficción. «Deseamos la mejor de las suertes a Francisco Urdiales en su primera aventura literaria, que seguro tendrá una gran acogida», afirmó el regidor en un comunicado, en el que agradeció «especialmente la magnífica idea de ambientarla en Torrox», subrayando el refuerzo que supone para la proyección cultural del municipio.

La trama nace de una pregunta universal, el anhelo de la eterna juventud, llevada al terreno íntimo de un pueblo

Urdiales, maestro de Lengua Extranjera de 39 años y vecino de la calle Calzada, explicó que la trama nace de una pregunta universal, el anhelo de la eterna juventud, llevada al terreno íntimo de un pueblo mediterráneo. «En las entrañas del Cerro Lago de Torrox un pequeño pueblo custodia un misterio que desafía al tiempo: la fuente de la eterna juventud», desveló el autor. Según detalló, los guardianes del secreto «han tejido durante años una red de poder, manipulando desde las sombras los destinos de los torroxeños. Su única regla: proteger el secreto a cualquier coste».

La irrupción de un forastero, Fernando Villena, será el detonante de la historia. Su llegada provoca «extraños sucesos» que amenazan con quebrar ese equilibrio entre lo mortal y lo inmortal que la comunidad ha protegido durante generaciones. El planteamiento conecta con una tradición literaria que mezcla realismo y mito, en la línea de otras obras ambientadas en pequeños municipios donde lo extraordinario convive con la vida cotidiana.

Establecimientos locales

La presentación oficial tuvo lug este pasado martes 2 de diciembre en la Biblioteca Central del edificio de Usos Múltiples de Torrox Costa. El acto se suma a la apuesta del Ayuntamiento por dinamizar la programación cultural invernal, en un momento en el que Torrox «continúa reforzando su identidad como municipio literario y turístico».

El libro ya está disponible en plataformas digitales y en varios establecimientos locales, como La Alacena de Montse, en el casco histórico, y Papelería Tinta y Papel, en Torrox-Costa. Durante el acto de presentación también pudo adquirirse un ejemplar firmado por el autor.

Con 'El secreto del Cerro Lago', Francisco Urdiales se estrena en el panorama editorial apostando por una historia arraigada en el municipio donde creció. Una invitación a mirar Torrox desde otra perspectiva: la de un lugar donde, entre calles empedradas y cerros que guardan silencio, quizá aún quede espacio para lo inexplicable.