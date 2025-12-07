Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El docente y escritor Francisco Urdiales y el alcalde torroxeño, Óscar Medina, con la obra. SUR

Torrox inspira una nueva novela de misterio: Francisco Urdiales debuta con 'El secreto del Cerro Lago'

El libro combina ficción, leyendas locales y suspense en más de 300 páginas llenas de intriga y ya puede adquirirse en librerías locales y plataformas online como Amazon

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:33

Torrox suma desde esta semana un nuevo capítulo a su creciente vida cultural. El municipio de la Axarquía es el escenario principal de 'El secreto ... del Cerro Lago', la novela debut del escritor torroxeño Francisco Urdiales, que se presentó este pasado martes en la Biblioteca Central Miguel Hernández. La obra, de algo más de 300 páginas, combina misterio, fantasía y tradición local para levantar un relato ambientado en uno de los enclaves más reconocibles del casco histórico.

