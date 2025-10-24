Torrox destina 35.000 euros a la asociación de ayuda a personas con discapacidad El Taller de la Amistad

Tras elevarla en el pasado ejercicio de 8.000 a 35.000 euros, el Ayuntamiento de Torrox ha concedido, por segundo año consecutivo, una nueva ... subvención por esta última cantidad a la asociación El Taller de la Amistad, fundada en 1996, con sede principal en Nerja, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de menores con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo, así como a sus familias.

La resolución firmada por el alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), detalla que esta nueva subvención de 35.000 euros será para el desarrollo del proyecto discapacidad, empleo y familia que lleva a cabo esta asociación. De esta forma, en dos años el Ayuntamiento habrá aportado a El Taller de la Amistad, que trabaja tanto en Torrox como en Nerja y en otros municipios cercanos, una cantidad total de 70.000 euros.

«Forma parte activa del tejido social del municipio haciendo una gran y admirable labor» Óscar Medina Alcalde de Torrox

Ya en abril del pasado año, en una visita a la sede principal de El Taller de la Amistad, Medina anunció que se renovaba por otros tres años el convenio de uso de un local municipal en Torrox-Costa que comenzó a prestar servicio durante la pandemia del Covid-19. Según Medina, El Taller de la Amistad «forma parte activa del tejido social del municipio haciendo una gran y admirable labor por personas de todas las edades que necesitan una atención especial».

El alcalde de Torrox ha vuelto a destacar en un comunicado «el trabajo» de esta asociación gracias al cual «un centenar de personas y sus familiares cuentan con una mejor calidad de vida». La aportación municipal a El Taller de la Amistad venía siendo en origen de unos 8.000 euros frente a los 35.000 euros actuales, ha subrayado Medina, para quien «un euro destinado a esta causa son muchos euros de felicidad para un buen número de personas». El alcalde ha reiterado su felicitación a El Taller de la Amistad por el servicio que presta en Torrox, «y que tanto bien hace por personas de todas las edades».

Recepción a alumnado británico

En concreto, entonces se renovó el convenio de colaboración por el cual el Ayuntamiento cedía a la asociación un local ubicado en la avenida del Faro de Torrox-Costa durante otros tres años, según ha explicado la concejala de Bienestar Social, Ana Pérez (PP), en el mencionado comunicado. En este espacio, la asociación realiza talleres y actividades ocupacionales y programas en habilidades cognitivas, sociales y laborales para personas con discapacidad intelectual en horario de mañana, entre las 9.00 y las 15.00 horas. También allí se desarrolla el programa Orienta y el de Accesibilidad Digital con aula de informática inclusiva, funcionando, igualmente, como Centro de Atención Integral Infantil y Juvenil.

Por otro lado, la concejala de Presidencia y Fondos Europeos, Mari Ángeles España (PP), ha dado la bienvenida en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrox a un grupo de estudiantes y sus docentes de la escuela secundaria Tomlinscote de Frimley, en Inglaterra. Participan durante una semana con familias de acogida en un intercambio idiomático con alumnos y profesores del IES Jorge Guillén de Torrox, y han recibido de manos de España, junto al técnico de Turismo del Consistorio, Salvador Márquez, una serie de recuerdos conmemorativos de su visita.

En esta recepción, la concejala ha expresado a los estudiantes ingleses su deseo de que disfruten de su estancia en Torrox, invitándolos a conocer durante estos días el municipio axárquico. Al tiempo, ha tenido palabras de agradecimiento para la comunidad educativa del IES Jorge Guillén por el trabajo que realiza durante todo el año.

Ampliar Los escolares británicos, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrox. SUR

Tras la recepción en el Ayuntamiento de Torrox, la veintena de alumnos han visitado, guiados por Márquez, la plaza de la Constitución, el edificio de la Casa de la Moneda (Aduana) o la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, entre otros enclaves. Los estudiantes ingleses también han podido comprobar y conocer de primera mano cómo se desarrollan oficios tradicionales de Torrox durante su paso por la panadería Hermanos Martín y la cooperativa de aceite Nuestra Señora de las Nieves.

Otra veintena del alumnado, junto a profesorado del IES Jorge Guillén de Torrox, devolverán esta primera visita a la escuela secundaria Tomlinscote de Frimley a principios del próximo año. Así lo han confirmado durante la recepción los docentes que la han coordinado, Cristóbal Romero, vicedirector y profesor de Física y Química, y Mercedes Ariza, profesora de Inglés y secretaria del instituto.