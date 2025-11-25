Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El personal del Centro de Información a la Mujer de Torrrox. SUR

Torrox completa el equipo del Centro de Información a la Mujer con una administrativa y una psicóloga

El IES Alfaguar lanza un vídeo con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que pone el foco en la concienciación de los jóvenes

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

Nuevos medios humanos para atender a las mujeres en Torrox. El Ayuntamiento ha completado el equipo de profesionales del Centro Municipal de Información a la ... Mujer (CMIM). Como han anunciado el alcalde, Óscar Medina, y la concejala responsable, Vanessa López, ambos del PP, una administrativa y una psicóloga se han incorporado al área, que estrena nueva sede en La Almedina, junto a las dependencias de la Policía Local. Medina ha afirmado que «reforzamos así el compromiso del equipo de gobierno con este centro, desde el que estructuramos una intervención global dirigida a las mujeres ofreciendo información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad, entre otras muchas cuestiones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  4. 4 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  5. 5 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  8. 8 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  9. 9

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  10. 10 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torrox completa el equipo del Centro de Información a la Mujer con una administrativa y una psicóloga

Torrox completa el equipo del Centro de Información a la Mujer con una administrativa y una psicóloga