Torrox completa el equipo del Centro de Información a la Mujer con una administrativa y una psicóloga

Nuevos medios humanos para atender a las mujeres en Torrox. El Ayuntamiento ha completado el equipo de profesionales del Centro Municipal de Información a la ... Mujer (CMIM). Como han anunciado el alcalde, Óscar Medina, y la concejala responsable, Vanessa López, ambos del PP, una administrativa y una psicóloga se han incorporado al área, que estrena nueva sede en La Almedina, junto a las dependencias de la Policía Local. Medina ha afirmado que «reforzamos así el compromiso del equipo de gobierno con este centro, desde el que estructuramos una intervención global dirigida a las mujeres ofreciendo información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad, entre otras muchas cuestiones».

De esta forma, el equipo del CMIM de Torrox queda formado por una asesora jurídica, una agente de igualdad, una psicóloga y una administrativa, según ha explicado la concejala de Mujer. «Potenciaremos así actuaciones dirigidas a mujeres que se encuentren en situación de desigualdad, de vulnerabilidad o que sufran alguna discriminación por razón de género», ha manifestado López en un comunicado. Ello sin olvidar «el asesoramiento y la atención a aquellas que sean o puedan ser víctimas de violencia de género, así como a los menores que se encuentren a su cargo», ha especificado la concejala de Mujer.

«Potenciaremos así actuaciones dirigidas a mujeres que se encuentren en situación de desigualdad y vulnerabilidad» Vanessa López Concejala de la Mujer

Precisamente, el Ayuntamiento de Torrox centra en colegios e institutos, sobre todo, su campaña con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema '#Torrox sin violencia-mujeres sin miedo', las acciones organizadas se enmarcan en el proyecto Crece en Igualdad, dirigido a los más jóvenes. Tanto Medina como López subrayaron la necesidad de que el conjunto de la sociedad haga frente a la violencia de género «todos los días del año, sin negarla, normalizarla o darle la espalda». La campaña tiene como uno de los objetivos principales llegar al público más joven para que la identifiquen y puedan hacerle frente.

De esta forma, se desarrollan con el alumnado programas de sensibilización y formación en prevención de la violencia de género y la vigilancia sexual, también en redes sociales. Todo ello al objeto de proporcionarles las herramientas necesarias para «identificar las situaciones de riesgo a las que se exponen y desarrollar actividades para protegerse a sí mismos y a otros» en las mencionadas redes, ha detallado López. El Ayuntamiento de Torrox sigue colaborando así con los alumnos de todos los colegios e institutos del municipio a través del proyecto Crece en Igualdad.

Actividades

Previamente a estas actividades se ha organizado un concierto flamenco por la igualdad, abierto al público en general, este pasado lunes 24 de noviembre en el Teatro Municipal Villa de Torrox. Esta actuación gratuita ha contado con Laura Vital al cante y Eduardo Rebollar a la guitarra. Es un espectáculo, según sus creadores, «que supone la ruptura del silencio y la búsqueda de la sensibilización». También expone «la necesidad de fomentar actitudes de igualdad y respeto como valores esenciales para la convivencia entre mujeres y hombres».

Por otro lado, los días 25 y 26 de noviembre, alumnos de 3.º y 4.º de la ESO participarán en la actividad de juego de escape ('escape room') titulada 'Ponte en mi lugar'. A través del juego de aventuras y estrategias, los estudiantes «tendrán que resolver un mensaje llegado desde el futuro y cuya solución podría ser crucial para el destino de la humanidad». A cargo de componentes del centro de formación Jacaranda Coeduca, tendrá lugar en el salón de usos múltiples de la Plaza Picasso.

Alumnos de 3.º y 4.º de la ESO participan en la actividad de juego de escape titulada 'Ponte en mi lugar'

Para culminar esta serie de actividades, los días 26, 27 y 28 de noviembre, escolares de 5.º y 6.º de la EPO asistirán a la representación teatralizada de cuentos 'Princesas valientes y príncipes encantados', protagonizada por Olga López. En esta ocasión, se invita a los alumnos a «cuestionar cómo la presión social estandariza los comportamientos de hombres y mujeres en función de los roles de género asignados a cada sexo».

La campaña del Ayuntamiento de Torrox con motivo del 25N incluye una serie de cuñas que se emiten en la radio municipal en las que se expone que «la violencia contra las mujeres es una realidad que nos duele a todos». En Torrox, «cada calle, cada plaza, cada hogar debe ser un lugar seguro y un espacio de respeto y libertad». Porque «queremos un Torrox sin violencia, reivindicamos que vivir sin miedo es nuestro derecho», sentencia el texto de la cuña elaborada por la Concejalía de Mujer.

«La mirada en los hombres»

Por otro lado, en el IES Alfaguar de Torrox-Costa han lanzado una original campaña con motivo del 25N, poniendo el foco especialmente en la población juvenil masculina. Se trata de un cortometraje, de once minutos de duración, dirigido por David Navas, Francisca Callejón y Malia Navas, en el que se quiere concienciar sobre sobre esta lacra social.

«Urge centrar la mirada en los hombres, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños. Urge hacer campaña en la que se apele a los chicos, señalando las acciones que son agresiones o poniendo el foco en los iguales como elementos claves para frenar la violencia de género», han explicado desde el centro educativo.

Para los promotores de este proyecto educativo, coordinado por la directora del IES, Rosa Torrox, «urge que en cualquier campaña 25N nuestro alumnado masculino se sienta interpelado en la lucha por la equidad y que abandonemos las ideas preconcebidas negativas sobre ellos».

Para conseguirlo, consideran que «urge trabajar desde la perspectiva de que un cambio en la concepción de las masculinidades supone fomentar nuevos valores más positivos y prácticas sociales, que solo así, nuestro alumnado masculino podrá trabajar por un mundo más justo y ser referentes para otros chicos».