Torre del Mar recupera su pasado: el antiguo castillo será restaurado y contará con un centro de interpretación
El proyecto tiene un presupuesto de 846.0825 euros, dividido en 608.239 para la recuperación del inmueble y 237.842 para la actuación museográfica, que se financian con fondos europeos
Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:42
La Fortaleza de Vélez-Málaga no tendrá fondos europeos para proseguir con su rehabilitación pero sí los escasísimos restos que quedan del antiguo castillo de Torre del Mar. ... El Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Turismo, acordó en el verano de 2024 destinar 1,4 millones de euros al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía para financiar la rehabilitación de los vestigios de la vieja edificación militar torreña, un proyecto de mejora del patrimonio histórico con uso turístico, de este enclave declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985.
Dentro de los trámites burocráticos para hacer realidad este ambicioso proyecto, el primer teniente de alcalde Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, junto a la concejala de Empresa y Empleo, Belén Zapata, ambos del GIPMTM, han informado este lunes obre el inicio del proceso de licitación para las obras de restauración del inmueble situado en la calle Carrera de las Angustias número 1, con el objetivo de transformarlo en el futuro centro de interpretación del antiguo castillo de Torre del Mar y desarrollar en él un proyecto museográfico integral.
«No es una iniciativa aislada. Es fruto de años de trabajo, compromiso político y defensa firme del patrimonio»
Jesús Carlos Pérez Atencia
Primer teniente de Alcalde de Vélez-Málaga
Pérez Atencia ha resaltado en un comunicado que se trata de un paso histórico: «Este proyecto no es una iniciativa aislada. Es el fruto de años de trabajo, compromiso político y defensa firme de nuestro patrimonio. Gracias a esa labor constante, hoy podemos anunciar con orgullo que este proyecto ha sido financiado al 100% por la Unión Europea, dentro de los fondos Next Generation«, ha apostillado.
El edil ha recordado que el proyecto ha sido incluido en el programa estatal de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico de uso turístico, siendo «uno de los únicos 50 seleccionados en toda España y el único en la provincia de Málaga que ha recibido esta subvención». En este sentido, Pérez Atencia ha resaltado que «este hecho no solo es una enorme noticia para Torre del Mar, sino una clara muestra de que nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura son valorados más allá de nuestras fronteras». Además, ha explicado que el plazo para la presentación de ofertas estará abierto hasta el 15 de septiembre.
Conjunto histórico
Por su parte, la concejala de Empresa y Empleo ha recordado que el inmueble que se va a restaurar forma parte del conjunto histórico del antiguo castillo, y que el Ayuntamiento veleño tuvo que luchar previamente para lograr que pasara a ser propiedad municipal. «Gracias a ese trabajo que se vino realizando, hoy en día podemos decir que ese centro de interpretación será una realidad. Se aprovecha el espacio temporal que existe con la conexión al castillo, ya que el inmueble formaba parte de ese conjunto histórico de Torre del Mar», ha expuesto.
Zapata ha detallado que la actuación cuenta con una financiación íntegra de la Unión Europea, sin coste para las arcas municipales. El proyecto tiene un presupuesto de 846.082,25 euros, dividido en 608.239,48 euros para la restauración del inmueble y 237.842,77 euros para el proyecto museográfico. El plazo de ejecución de las obras será de seis meses. La edil ha insistido en la importancia de este logro. «El castillo de Torre del Mar es uno de los 50 proyectos financiados en toda España y el único en Málaga, lo que reafirma el valor de nuestra historia más allá de nuestras fronteras», ha abundado.
El Ayuntamiento veleño activa la expropiación de cinco fincas privadas situadas dentro del sistema del castillo
Finalmente, tanto Pérez Atencia como Zapata ha animado a las empresas interesadas a presentar sus ofertas antes del próximo 15 de septiembre, con el objetivo de que las obras puedan comenzar «cuanto antes» y Torre del Mar cuente con un centro de interpretación «que ponga en valor su pasado para construir el futuro», han dicho en el mencionado comunicado.
Por otro lado, el Ayuntamiento veleño ha activado también de manera paralela la expropiación de cinco fincas privadas situadas dentro del sistema local conocido como 'dentro de la torre' en el vigente PGOU, en el marco del procedimiento administrativo para poner en valor este enclave histórico y monumental de Torre del Mar. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Celestino Rivas (PP). La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para iniciar la expropiación de estas cinco fincas.
Arrancan las obras de la plaza Miguel Vida de Almayate
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía de Infraestructuras, continúa avanzando en su plan de actuaciones destinado a la renovación, reparación, mejora y adecuación de distintos espacios del municipio. El objetivo es dar respuesta a las necesidades que surgen en el día a día de la ciudadanía «y garantizar un entorno más cómodo y funcional». Estas intervenciones también atienden las sugerencias y solicitudes trasladadas por los vecinos. Por ello, el Consistorio ha dado un paso más para hacer realidad la remodelación de la plaza de la iglesia de Almayate, nombrada recientemente como plaza Miguel Vida Palomo, con el inicio de las obras.
El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), acompañado por el teniente de alcalde de Almayate y concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros (PP), han visitado la plaza para presenciar «una obra muy demandada por los residentes de Almayate, y que pronto, en un plazo estimado de dos meses, será una realidad», ha indicado el regidor. «Desde este equipo de gobierno nos comprometimos a escuchar a los vecinos y a atender una demanda histórica de este pueblo. De nuevo cumplimos, demostramos que seguimos gobernando para los ciudadanos, aquellos que son conocedores de sus problemáticas y necesidades«, ha esgrimido el alcalde veleño.
«Una de las necesidades era la renovación de la conocida como plaza Miguel Vida Palomo, nombre en honor al ilustre vecino de la localidad que ha trabajado durante toda una vida al servicio del núcleo poblacional. Rendiremos homenaje a Vida de la mejor forma posible, con una remodelación total de la plaza», ha destacado el primer edil veleño en un comunicado.
«Cuando uno viene a un sitio y tiene unos recuerdos tan emotivos como el haber estado precisamente con nuestro querido Miguel para enseñarle los planos de lo que iba a ser esta plaza, pues evidentemente se tiene sensibilidad. Después de aquel día le dije a Jesús María que éramos partícipes de algo que no iba a olvidar en mi vida como político, como alcalde y como vecino de esta tierra. Por tanto, todo el cariño que hemos puesto y también la empresa es para que pronto podamos disfrutar de esta renovación», ha expresado el regidor veleño, emocionado al recordar a Miguel Vida.
En este sentido, Lupiáñez ha precisado que «Almayate con nuestro querido Miguel y con su Sagrado Corazón han hecho siempre ese trío mágico que nos hace pues cada día más grandes, porque no sólo la figura de Miguel le daba y le va a dar un nombre a esta plaza y va a tener una referencia en el municipio de Vélez-Málaga, sino que todos sabemos que en Marbella, en la provincia de Málaga, en todo y cada uno de los sitios, el que podamos aquí encontrarnos alrededor de la plaza, pues va a tener un sentido fundamental para este mandato, que como alcalde nunca jamás lo voy a olvidar». Por su parte, el concejal de Infraestructuras y teniente de alcalde ha ofrecido más detalles de las obras, adjudicadas a la empresa Construcciones Findesa S. L., que cuentan con una inversión de 118.539,96 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses.
«Se trataba de una actuación muy necesaria, ya que la plaza se sitúa entre las calles Maestro Antonio Márquez Robles, Doctor Rodríguez Fuente y Farmacéutico Moreno Chica. Dicha área comprende un total de 700 metros cuadrados y cobra una gran importancia por situarse en la zona más céntrica de la localidad, además de por ser un punto de gran afluencia de vecinos que acuden a la iglesia, esto genera una alta intensidad de vehículos. Por ello, se planteó la necesidad de reorganizar la plaza, y aunque se encuentra en buenas condiciones, también se vio necesario llevar a cabo una renovación para solucionar deterioros existentes», ha explicado Claros.
Los trabajos se centran en la peatonalización de la plaza de la iglesia, «actualmente se permite la entrada de vehículos rodados, por lo que, en cuanto a tráfico se refiere, se configura para restringir el paso de estos, salvo los correspondientes a los servicios municipales y servicios públicos», ha añadido el edil veleño.
Los nuevos pavimentos serán de tipo flaseado rojo/marrón y se formará una hilera perimetral, así como un crucifijo con adoquines en color camel. Además, «a la plaza se le añadirá una escultura de 'Sagrado Corazón de Jesús', se plantará una jardinera para dar sombra, con un banco de hormigón, a los que se sumarán dos bancos más de madera y se instalarán papeleras en la zona y dos pivotes para restringir el tráfico», ha destacado el teniente de alcalde. «Es decir, llevaremos a cabo una renovación total de la plaza con nuevos y más modernos adoquines, se ganará más sombra con nuevas unidades arbóreas al mismo tiempo que se cumple la función principal, reorganizar y oxigenar la zona», ha finalizado Claros.
