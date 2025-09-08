Torre del Mar recupera su pasado: el antiguo castillo será restaurado y contará con un centro de interpretación

Arrancan las obras de la plaza Miguel Vida de Almayate

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía de Infraestructuras, continúa avanzando en su plan de actuaciones destinado a la renovación, reparación, mejora y adecuación de distintos espacios del municipio. El objetivo es dar respuesta a las necesidades que surgen en el día a día de la ciudadanía «y garantizar un entorno más cómodo y funcional». Estas intervenciones también atienden las sugerencias y solicitudes trasladadas por los vecinos. Por ello, el Consistorio ha dado un paso más para hacer realidad la remodelación de la plaza de la iglesia de Almayate, nombrada recientemente como plaza Miguel Vida Palomo, con el inicio de las obras.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), acompañado por el teniente de alcalde de Almayate y concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros (PP), han visitado la plaza para presenciar «una obra muy demandada por los residentes de Almayate, y que pronto, en un plazo estimado de dos meses, será una realidad», ha indicado el regidor. «Desde este equipo de gobierno nos comprometimos a escuchar a los vecinos y a atender una demanda histórica de este pueblo. De nuevo cumplimos, demostramos que seguimos gobernando para los ciudadanos, aquellos que son conocedores de sus problemáticas y necesidades«, ha esgrimido el alcalde veleño.

«Una de las necesidades era la renovación de la conocida como plaza Miguel Vida Palomo, nombre en honor al ilustre vecino de la localidad que ha trabajado durante toda una vida al servicio del núcleo poblacional. Rendiremos homenaje a Vida de la mejor forma posible, con una remodelación total de la plaza», ha destacado el primer edil veleño en un comunicado.

«Cuando uno viene a un sitio y tiene unos recuerdos tan emotivos como el haber estado precisamente con nuestro querido Miguel para enseñarle los planos de lo que iba a ser esta plaza, pues evidentemente se tiene sensibilidad. Después de aquel día le dije a Jesús María que éramos partícipes de algo que no iba a olvidar en mi vida como político, como alcalde y como vecino de esta tierra. Por tanto, todo el cariño que hemos puesto y también la empresa es para que pronto podamos disfrutar de esta renovación», ha expresado el regidor veleño, emocionado al recordar a Miguel Vida.

En este sentido, Lupiáñez ha precisado que «Almayate con nuestro querido Miguel y con su Sagrado Corazón han hecho siempre ese trío mágico que nos hace pues cada día más grandes, porque no sólo la figura de Miguel le daba y le va a dar un nombre a esta plaza y va a tener una referencia en el municipio de Vélez-Málaga, sino que todos sabemos que en Marbella, en la provincia de Málaga, en todo y cada uno de los sitios, el que podamos aquí encontrarnos alrededor de la plaza, pues va a tener un sentido fundamental para este mandato, que como alcalde nunca jamás lo voy a olvidar». Por su parte, el concejal de Infraestructuras y teniente de alcalde ha ofrecido más detalles de las obras, adjudicadas a la empresa Construcciones Findesa S. L., que cuentan con una inversión de 118.539,96 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses.

«Se trataba de una actuación muy necesaria, ya que la plaza se sitúa entre las calles Maestro Antonio Márquez Robles, Doctor Rodríguez Fuente y Farmacéutico Moreno Chica. Dicha área comprende un total de 700 metros cuadrados y cobra una gran importancia por situarse en la zona más céntrica de la localidad, además de por ser un punto de gran afluencia de vecinos que acuden a la iglesia, esto genera una alta intensidad de vehículos. Por ello, se planteó la necesidad de reorganizar la plaza, y aunque se encuentra en buenas condiciones, también se vio necesario llevar a cabo una renovación para solucionar deterioros existentes», ha explicado Claros.

Los trabajos se centran en la peatonalización de la plaza de la iglesia, «actualmente se permite la entrada de vehículos rodados, por lo que, en cuanto a tráfico se refiere, se configura para restringir el paso de estos, salvo los correspondientes a los servicios municipales y servicios públicos», ha añadido el edil veleño.

Los nuevos pavimentos serán de tipo flaseado rojo/marrón y se formará una hilera perimetral, así como un crucifijo con adoquines en color camel. Además, «a la plaza se le añadirá una escultura de 'Sagrado Corazón de Jesús', se plantará una jardinera para dar sombra, con un banco de hormigón, a los que se sumarán dos bancos más de madera y se instalarán papeleras en la zona y dos pivotes para restringir el tráfico», ha destacado el teniente de alcalde. «Es decir, llevaremos a cabo una renovación total de la plaza con nuevos y más modernos adoquines, se ganará más sombra con nuevas unidades arbóreas al mismo tiempo que se cumple la función principal, reorganizar y oxigenar la zona», ha finalizado Claros.