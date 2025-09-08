Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la plaza de la Axarquía de Torre del Mar, donde se ubican los restos del antiguo castillo. E. CABEZAS

Torre del Mar recupera su pasado: el antiguo castillo será restaurado y contará con un centro de interpretación

El proyecto tiene un presupuesto de 846.0825 euros, dividido en 608.239 para la recuperación del inmueble y 237.842 para la actuación museográfica, que se financian con fondos europeos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:42

La Fortaleza de Vélez-Málaga no tendrá fondos europeos para proseguir con su rehabilitación pero sí los escasísimos restos que quedan del antiguo castillo de Torre del Mar. ... El Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Turismo, acordó en el verano de 2024 destinar 1,4 millones de euros al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía para financiar la rehabilitación de los vestigios de la vieja edificación militar torreña, un proyecto de mejora del patrimonio histórico con uso turístico, de este enclave declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985.

